Netflix renouvelle ‘Lost in Space’ pour une troisième et dernière saison

Netflix retournera dans l’espace une dernière fois. Le service d’abonnement a annoncé le renouvellement de «Lost in Space» pour une troisième et dernière saison qui mettra en vedette Zack Estrin, producteur de fictions comme «Il était une fois au pays des merveilles», «Zero Hour» et «La rivière», comme nouveau showrunner.

Molly Parker et Maxell Jenkins dans ‘Lost in Space’

“Depuis le début, nous avons toujours vu cette histoire Robinson comme une trilogie. Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un développement et une fin clairs “, explique Estrin dans un communiqué.” Reprenez votre souffle avant votre prochaine mission, ce sont Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith … et le Robot. Et, bien sûr, Debbie le poulet. Donc, bien que ce chapitre de “Lost in Space” arrive à une conclusion passionnante, je suis ravi de continuer à explorer de nouvelles histoires avec mes amis sur Netflix et pour toutes les possibilités incroyables qui nous attendent. “

Le drame spatial avec Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Sundwall Mine, Taylor Russell, Ignacio Serricchio et Parker Posey Il a présenté sa deuxième saison à Noël l’année dernière et devrait revenir avec son dernier lot d’épisodes tout au long de 2021.

C’est «perdu dans l’espace»

Le drame, qui est un «redémarrage» d’une série de science-fiction classique des années 1960, se déroule 30 ans dans le futur, à une époque où la colonisation de l’espace est une réalité. La famille Robinson, sélectionnée pour faire une nouvelle vie dans un monde meilleur, ils conduisent brusquement leur nouvelle maison hors de la route et sont contraints de forger de nouvelles alliances et travailler ensemble pour survivre dans un environnement extraterrestre dangereux, à des années-lumière de leur destin d’origine.

‘Lost in Space’ rejoint la douzaine de fictions originales de Netflix pour conclure avec trois saisons. Dernièrement il y a très peu de séries du géant technologique qui parviennent à surmonter les deux saisons. La société a commencé à évaluer ses données d’audience interne, ses enregistrements de production ou la valeur qu’elle offre aux abonnés pour évaluer s’il est judicieux d’investir dans une nouvelle saison.

.