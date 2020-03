Netflix renouvelle Queer Eye pour le début de la saison 6

Plus de bonnes nouvelles venant du monde du divertissement aujourd’hui, car Netflix ne cherche pas à se séparer des Fab Five de sitôt! Le service de streaming a mis en lumière une sixième saison de la célèbre Queer Eye redémarrer avant la cinquième saison encore non datée, selon Variety.

Les troisième et quatrième saisons de huit épisodes ont eu lieu à Kansas City, Missouri, avec les co-animateurs Antoni Porowski (Food & Wine), Bobby Berk (Design d’intérieur), Karamo Brown (Culture), Jonathan Van Ness (Grooming) et Tan France (Mode). La série a reçu quatre nominations aux Emmy Awards pour sa deuxième saison dans les catégories Structured Reality Program, Casting, Picture Editing et Cinematography.

La sixième saison, qui ne compte actuellement aucun épisode, verra l’équipe retourner dans ses racines du sud avec une base à Austin, au Texas, «pour parcourir la prairie à la recherche d’une toute nouvelle liste de héros ayant besoin d’un peu de TLC. “

Cela fait quinze ans que la série primée aux Emmy Awards Queer Eye pour le hétéro révolutionné la télé-réalité. La série est revenue à Netflix en 2018, devenant mondiale et présentant au public du monde entier une esthétique moderne, des perspectives diverses et un tout nouveau Fab Five: Antoni Porowski (Food & Wine), Bobby Berk (Interior Design), Karamo Brown (Culture), Jonathan Van Ness (Toilettage) et Tan France (Mode).

La saison deux a vu Queer Eye Les Fab Five reviennent au cœur de la Géorgie, forgeant des liens avec des communautés issues d’un large éventail de milieux et de croyances souvent contraires aux leurs, touchant tout, de l’amour de soi et de la foi, à l’immigration et à la façon de fabriquer les poke bols maison parfaits et plus encore!

Queer Eye pour le hétéro le créateur David Collins (Scout Productions) est producteur exécutif de Queer Eye, ainsi que les partenaires producteurs Michael Williams et Rob Eric. David Eilenberg, Adam Sher, Jennifer Lane et Jordana Hochman sont également producteurs exécutifs en association avec ITV Entertainment.

Les quatre premières saisons de la série sont disponibles en streaming sur Netflix. La saison 5 a déjà commencé sa production à Philadelphie et devrait faire ses débuts sur le streamer en 2020.