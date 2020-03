Netflix renouvellera-t-il l’émission de télé-réalité populaire?

Il est temps de jouer à ce jeu de devinettes périodique de “Netflix renouvellera-t-il ou non le nouveau show pour une autre saison?” Et jouer à ce jeu est l’émission de rencontres très inhabituelle Love is Blind.

Deviner si ce spectacle sera renouvelé est un peu délicat car il ne suit pas les modèles normaux. Dans ses efforts continus pour rester le leader du streaming dans un contexte de concurrence accrue, Netflix élargit sa palette. Une partie de cet effort impliquait l’inclusion d’émissions de type réalité – mais ce programme va-t-il rester?

Qu’est-ce que l’amour est aveugle?

Amber Pike et Matt Barnett assistent à la soirée de visionnement VIP Love is Blind de Netflix | Marcus Ingram / . pour Netflix

Love is Blind est un peu comme un croisement entre The Bachelor et The Voice. C’est une émission de rencontres comme The Bachelor; c’est comme The Voice dans la mesure où le spectacle restreint l’environnement afin que la personne qui fait des choix ne puisse se concentrer que sur des aspects spécifiques.

Donc, alors que The Voice a ses juges assis face aux chanteurs pour qu’ils puissent seulement entendre leur voix, Love is Blind limite d’abord la vue des daters et les place dans des “pods” afin qu’ils ne puissent pas se rencontrer en personne. Tout ce qu’ils ont à faire, ce sont des compétences conversationnelles – supposément le facteur le plus important.

Après environ 10 jours, si les partenaires s’aiment, ils peuvent s’engager. Ce n’est qu’alors qu’ils se rencontrent réellement en personne. En d’autres termes, c’est comme le film You’s Have Got Mail joué dans la vraie vie. Le concept de base est de voir si l’amour peut prendre racine sans aucune base dans l’attraction physique, ergo, Love is Blind

Comment Love is Blind a-t-il été reçu?

Le crochet Love is Blind en a fait un autre succès du watercooler pour Netflix, avec des gens qui se demandent qui devrait se réunir avec qui. Le Critical Consensus on Rotten Tomatoes, où l’émission note à peine 63 pour cent, se lit comme suit: “Addictif, mais problématique, Love Is Blind est sans aucun doute une frénésie enivrante, mais sa version de la romance est souvent plus toxique qu’aspirante.”

Kristen Baldwin de Entertainment Weekly a écrit: «J’ai regardé chaque épisode. Au crédit de Netflix, LIB est une émission de téléréalité addictive, mais c’est aussi une émission qui vous fera sentir pire que lorsque vous avez commencé. Appelez cela un mécontentement coupable.

Cela ne ressemble pas à une perspective de renouvellement. Netflix n’a pris aucune décision, mais les producteurs pensent certainement qu’ils peuvent revenir pour les saisons futures. Ils en espèrent en fait plusieurs. Interrogé dans Variety dans quelle ville la deuxième saison se déroulerait, le créateur Chris Coelen a déclaré: «ce sera une conversation que nous aurons avec Netflix, mais je pense qu’il y a beaucoup de grandes villes dans lesquelles nous pourrions aller … Je pense que nous allons faire la saison 20. “

L’amour est-il aveugle à renouveler?

Le créateur Chris Coelen plaisantait probablement, car en tant que téléspectateurs d’Orange est le nouveau noir découvert, et comme les téléspectateurs de Grace et Frankie sont sur le point de le savoir, Netflix n’est pas intéressé par la diffusion d’émissions pendant de nombreuses saisons, comme les réseaux l’ont été. . Ils préfèrent produire leur contenu plus rapidement afin qu’ils puissent toujours garder leurs offres fraîches pour attirer de nouveaux abonnés.

Cela étant établi, Love is Blind semble avoir généré suffisamment de buzz pour répéter l’expérience. Comme le souligne PopSugar, «la programmation en réalité est généralement beaucoup moins chère et plus facile à produire que les émissions entièrement scénarisées. Love Is Blind n’a pas un tas d’effets spéciaux, des stars très bien payées ou même plusieurs voyages de luxe extravagants (comme The Bachelor), donc c’est probablement une assez bonne affaire financière pour Netflix et pourrait avoir un seuil de renouvellement plus bas que certains la série de scripts la plus chère de la plateforme.

En d’autres termes, le renouvellement semble assez probable; nous devrons simplement attendre et voir si Netflix veut se fiancer.