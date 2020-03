Netflix reporte tous les enregistrements de ses séries et films | INSTAGRAM

Netflix, la célèbre société de contenu en streaming numérique, a suspendu la production de films et de séries face à la crise actuelle de la pandémie de coronavirus, si grave que même le président des États-Unis a déclaré une urgence nationale dans le pays.

Tous leurs films et séries originaux sont normalement tournés aux États-Unis et au Canada, mais ils seront détenus pendant les deux prochaines semaines, à partir du lundi 16 mars. Ceci afin de prendre des précautions et de se conformer aux mesures qui sont prises contre cette crise, comme éviter les grandes réunions, les déplacements et autres restrictions qui existent de la part des autorités.

Certaines des productions qui sont affectées sont “Stranger Things”, qui est en production pour sa quatrième saison, ainsi que le film “The Prom” de Ryan Murphy.

D’autres productions Netflix sont tournées en dehors des États-Unis, comme la deuxième saison de “The Witcher”, elles sont en cours d’évaluation pour prendre les mesures nécessaires.

Il convient de rappeler que Netflix nous apporte de plus en plus de contenu qui nous accompagne pour ces soirées de films et de pop-corn, il nous a donc récemment surpris par la révélation de ses productions made in Mexico pour cette année, qui semblent assez prometteuses.

La réponse aux séries et films produits dans le pays par la plate-forme a été si bonne que Netflix a décidé d’aller plus loin et maintenant, cela nous apporte plus de contenu.

Thrillers, drames et comédies seront quelques-uns des genres que Netflix nous apportera en 2020 et garantit que la présence de créateurs mexicains sera plus visible à chaque fois.

