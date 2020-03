Netflix retarde la production de la messe de minuit de Mike Flanagan

Après qu’ABC et WarnerMedia aient annoncé l’arrêt de la production de nombreuses séries, Mike Flanagan (La hantise de Hill House) s’est rendu sur Twitter pour révéler que non seulement Netflix avait retardé la production de sa prochaine série d’horreur Messe de minuit, mais aussi sur toutes les autres productions scénarisées du service de streaming au milieu des préoccupations mondiales du coronavirus.

La production sur MIDNIGHT MASS, qui devait commencer lundi, a été temporairement arrêtée (avec le reste des productions scénarisées de Netflix.) Souhaitant la sécurité et la santé pour notre casting et notre équipe incroyables. # Covid_19

Le casting sera une réunion entre Flanagan et de nombreux Hill House stars, dont Robert Longstreet, Annabeth Gish et Henry Thomas. Michael Trucco (également mis en vedette dans la série)chasseur tueur), Samantha Sloyan (L’anatomie de Grey), Rahul Abburi (Killer Ransom), Crystal Balint (Le Bletchley Circle: San Francisco), Matt Biedel (Carbone altéré), Alex Essoe (Docteur sommeil), Rahul Kohli (Super Girl), Kristin Lehman (Les Chroniques de Riddick), Igby Rigney (Sang bleu) et Annarah Shephard.

Dans Messe de minuit, une communauté insulaire isolée vit des événements miraculeux – et des présages effrayants – après l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique et mystérieux.

La série d’horreur comprendra sept épisodes et sera exécutée par le créateur / réalisateur Flanagan et Trevor Macy (The Haunting of Hill House, Oculus). La série a été reprise dans le cadre du contrat de télévision pluriannuel du streameur avec Flanagan et Macy of Intrepid Pictures et devrait commencer la production ce printemps à Vancouver, Flanagan réalisant les sept épisodes.

Flanagan’s La hantise de Bly Manor, le suivi de la première saison de sa série d’anthologie d’horreur, La hantise de Hill House, est en cours de développement.

La hantise de Bly Manor s’inspire du roman d’horreur gothique psychologique de Henry James Le tour de la vis, qui se déroule presque entièrement dans une ancienne maison de campagne. Là, deux jeunes orphelins sont pris en charge par une jeune gouvernante par laquelle la majeure partie de l’histoire est racontée.

Une réinvention moderne du roman emblématique de Shirley Jackson du même nom, La hantise de Hill House La saison 1 a exploré un groupe de frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans ce qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre du pays. Devenue adulte et forcée de se ressaisir face à la tragédie, la famille doit enfin affronter les fantômes de son passé – dont certains se cachent encore dans l’esprit alors que d’autres peuvent en réalité traquer les ombres de Hill House. Créé, réalisé et produit par le cerveau d’horreur Mike Flanagan (Jeu de Gerald), La hantise de Hill House est un drame familial complexe enveloppé dans une histoire d’horreur effrayante. Trevor Macy a été producteur exécutif aux côtés de Flanagan. Meredith Averill agit en tant que co-showrunner et producteur exécutif. Justin Falvey et Darryl Frank produisent également.

La hantise de Bly Manor sera présenté en 2020 sur Netflix.