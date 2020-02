Netflix révèle 9 contenus de sa plateforme qui ont été censurés dans le monde

Nous pensons qu’à l’ère numérique, rien n’est impossible et les utilisateurs qui peuvent se connecter à un réseau Internet, ils ont accès à n’importe quel contenu partout dans le monde et à tout moment. Cependant, c’est une demi-réalité. Certains pays pratiquent la liberté d’expression numérique et permettent à la population d’avoir accès à diverses plateformes, applications et services.

Mais dans d’autres, les choses sont très différentes. L’un des exemples les plus populaires est la Chine, où le service de recherche de Google est bloqué depuis 2010, ou la population ne peut pas accéder à Facebook depuis 2009. La Chine est l’un des pays les plus sévères dans l’application des paramètres de censure en termes de contenu comme lorsqu’elle l’a décidé en 2018 que Peppa Pig (oui, le cochon animé) n’allait pas avec les valeurs pour être associé à la contre-culture chinoise appelée shehuiren, c’est-à-dire comme s’il s’agissait d’un gangster.

D’autres pays ont également appliqué un certain type de censure dans leur contenu, et Netflix, au fil des ans, a également été censuré dans certaines de ses productions pour la télévision et le cinéma, originaux et autres maisons. Selon certains médias, Netflix a publié les titres qui ont souffert d’un certain type de censure dans certains pays du monde, dans la mesure où certains ont dû quitter la plateforme sur ordre direct du gouvernement.

Dans un rapport, Netflix a révélé que neuf productions ont été restreintes dans des pays tels que Singapour, l’Arabie saoudite, le Vietnam et même l’Allemagne. Par exemple, dans ce pays, en 2017, le film Night of the Living Dead Il a été censuré après un procès par la Commission allemande de protection de la jeunesse (KJM).

Les productions cinématographiques et télévisuellesn, ils ont été supprimés de la plateforme de streaming dans une période de 2015 à 2020, et elle n’a que neuf titres depuis que la plateforme a commencé ses opérations en 2007. À Singapour, c’est là que la censure a le plus eu lieu en enregistrant neuf productions sur ordre du gouvernement. Ce sont les suivants:

La dernière gueule de bois

La dernière tentation du Christ

Cuisine à haute

La légende de 420

Décousu

En 2020, la dernière gueule de bois Il a été retiré de Singapour après une pétition émise par l’Infocomm Media Development Authority (IMDA). Pour 2019, un épisode de Patriot Act avec Hasan Minhaj Il a été retiré de la plateforme dans la région d’Arabie saoudite par une lettre émise par la commission de la communication et de la technologie du pays. Cette même année, la dernière tentation du Christ qui a censuré à Singapour grâce à l’IMDA.

En 2018, Cooking on High, The Legend of 420 and Disjointed, a également quitté la plateforme de Singapour pour IMDA. En 2017, Full Metal Jacket Stanley Kubrick a été censuré au Vietnam. En 2015, The Bridge, un documentaire sur les suicides au Golden Gate à San Francisco, a été censuré en Nouvelle-Zélande.