Netflix révèle des films originaux de Spike Lee, The Obamas et plus

Netflix a beaucoup à faire pour 2020.



Vendredi, Netflix a révélé vingt-neuf films originaux à venir qui devraient sortir en 2020.

Comme indiqué dans leur tweet d’origine, certains de ces films ont déjà été mentionnés publiquement. Mank, par exemple, a été annoncé en juillet 2019. Le film sera réalisé par David Fincher et la star Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins et plus encore. Quant à l’intrigue, Mank raconte la véritable histoire de Herman J. Mankiewicz et la réalisation de l’un des films les plus acclamés de tous les temps, Citizen Kane.

Un autre film remarquable est Crip Camp, un prochain documentaire exécutif produit par Barack & Michelle Obama. Ce film se concentre sur un camp d’été pour adolescents handicapés, sur la route de Woodstock dans les années 70.

Netflix nous apportera également un nouveau joint Spike Lee en 2020. Da 5 Bloods, comme l’écrit la société, “suit quatre vétérans afro-américains qui reviennent au Vietnam, à la recherche des restes de leur chef d’équipe décédé et de la promesse d’un trésor enfoui”. Celui-ci met en vedette Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis, Delroy Lindo et Jonathan Majors.

Les dates de sortie n’ont pas encore été annoncées pour ces films.

Cliquez sur le tweet ci-dessous pour un aperçu complet des prochaines sorties, y compris, également, un film de Will Ferrell, un film réalisé par Ron Howard avec Amy Adams et plus encore.

