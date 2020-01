Netflix, séries et films qui quitteront la plateforme en février

Netflix, séries et films qui sortiront de la plateforme en février.

Février est très proche de l’arrivée et avec de nombreux changements pour Netflix, la plate-forme a révélé que certaines séries et films quitteront son catalogue pour les conditions de licence. Mauvaises nouvelles! Pour les amoureux de ces parcelles.

Netflix a révélé la liste dans le but que ses abonnés en profitent avant qu’ils ne soient plus dans leur catalogue

Thor: le monde sombre, Star Wars: la force s’éveille, The Witches, Guardians of the Galaxy et Pacific Rim figurent parmi les titres qui quittent la plate-forme.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

1 février

Chauthi kot

Je suis sun mu

L’entreprise blessée

Coureurs d’armes à feu

Très branché

Pionniers du cinéma afro-américain

Comment les Beatles ont changé le mot

Avant le déluge

Mort aux funérailles

Le roi Arthur

78/52

Thor: le monde sombre

La tétine

Star wars rebels

Elena de courage

Le beau-père

Ma boulangerie à Brooklyn

Rencontrez les Robinsons

Route

Mexique conçoit par Elle

Gardiens de la Galaxie

Chevalier des coupes

Le film tigrou

Ducktales: Woo-oo!

Jonas Brothers: l’expérience de concert

Vendredi

Chinpanzé

Mr. Right

Prédicateur de mitrailleuse

Coyote laid

Les sorcières

Du sel

Le bon dinosaure

Pineapple express

Pacific Rim

Quelque chose doit donner

Couple

Ultraviolet

Star Wars: la force s’éveille

Un homme à part

Les autres gars

Requiem pour un rêve

Équité

Mean Girls 2

Échec du lancement

“Nous pourrions marathonner ensemble … Mais moi ici sans Netflix.”

– Celui sans Netflix

– Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

26 janvier 2020

2 février

Le comte de Monte Cristo

N’oubliez pas

Batman: mauvais sang

4 février

7 février

10 février

16 février

Marais de DreamWorks Shrek

20 février

25 février

.