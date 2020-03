Netflix: séries que vous pouvez regarder pendant la quarantaine des coronavirus | Instagram

Le coronavirus continue de se propager et la panique arrive, c’est pourquoi les gens ont choisi de rester chez eux où une quarantaine n’a pas encore été nommée, c’est pourquoi nous vous en apportons série que vous pouvez voir sur la plateforme Netflix.

Malheureusement, beaucoup de produiredes actions tant attendues devaient être reporté En raison du virus, mais heureusement, la plate-forme propose une série infinie de toutes sortes de genres.

#YoMeQuedoEnCasa est un hashtag trouvé dans tendance sur twitter depuis quelques jours maintenant, et maintenant que de nombreuses vacances ont commencé, ils préfèrent le prendre comme un repos complet.

Ce sont les série que nous vous recommandons de voir:

Elite

Récemment a créé sa troisième saison il est donc parfait de continuer le drame des jeunes.

Il raconte l’histoire de certains jeunes qui profitent de leur adolescence l’école la plus exclusive d’Espagne et les émeutes commencent parmi les garçons d’élite.

Des choses plus étranges

Présentation bientôt son quatrième saison, est la série de thrillers préférée de ces dernières années qui nous donne une touche quatre-vingt et raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans nommé Will Byers qui disparaît mystérieusement.

Peu de temps après, Eleven, une fille avec pouvoirs télékinétiques, rencontre Mike, Dustin et Lucas, les amis de Will, et les aide dans leur recherche.

The Paper House

Parlez d’un gang organisé de voleurs qui vise à commettre le vol du siècle dans la Monnaie Nationale et les Timbres.

Attendez votre quatrième saison pour la prochaine 3 avril cette année, qui prétend être aussi bonne que les autres.

The Cable Girls

C’est le première Netflix série originale qui est produit en Espagne, avec Blanca Suárez, Yon González et Ana Polvorosa.

Avant le krach de 1929, la première compagnie de téléphone nationale a été ouverte à Madrid et de nombreuses femmes espéraient y trouver un emploi qui représentait non seulement une profession mais aussi le progrès et la modernité à cette époque.

Miroir noir

Parfait pour Amateurs de futurisme car c’est une représentation du côté obscur de l’ère technologique dans laquelle on vit.

Éducation S3x

Une comédie dramatique dans laquelle Otis a toujours des réponses sur le s3xo et fait équipe avec son amie Maeve pour commencer clinique de thérapie s3xual au lycée.

Ce spectacle des années 70

La série la plus appréciée des années 90, qui se déroule dans le Années 70, se concentre sur Eriz, un jeune de 17 ans qui rencontre souvent dans le sous-sol de la maison de ses parents avec ses amis Michael Kelso, Steven Hyde, Fès, Jackie Burkhart et Donna Pinciotti.

Orange est le nouveau noir

Il est basé sur le livre de Piper Kerman et montre tout au long de ses sept saisons comment un groupe de femmes vivent à l’intérieur de la prison, les querelles qui se produisent entre les groupes et, bien sûr, les abus de pouvoir exercés par les gendarmes, entre autres questions plus politiques.

Atypique

Racontez l’histoire d’un adolescent avec l’autisme qui est le personnage central et montre le voyage qu’il a avec sa famille pleine d’obstacles et de défis.

Maintenant que nous mentionnons certaines des meilleures séries que vous êtes préparé passer quelques jours de marathons de ton lit