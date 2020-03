Netflix sort 55 nouveaux films et séries télévisées originales en mars – voici la liste complète – .

Je ne peux toujours pas me remettre de l’impression que j’ai été impressionné par la nouvelle série de Netflix Locke & Key qui vient de sortir le mois dernier. Mes attentes n’étaient vraiment pas si élevées après avoir regardé la bande-annonce, car les différents clips qu’ils utilisaient faisaient ressembler à une émission CW. Bien sûr, les émissions CW sont populaires, mais cette marque de contenu YA avec du feuilleton et des effets visuels à bas prix n’est vraiment pas ma tasse de thé. J’ai décidé de tenter le coup, et Locke & Key était dans une ligue totalement différente. Si vous ne l’avez pas déjà vu, vous serez instantanément accroché.

Assurez-vous également de consulter tous les autres films et émissions originaux que Netflix a sorti en février. Ce ne fut pas un mois énorme en termes de quantité, mais il y avait certainement des émissions et des films de haute qualité ajoutés au catalogue de la société. La deuxième saison de Narcos: Mexico est une autre excellente sortie, et les gens semblent aimer la nouvelle saison de Altered Carbon, bien que je l’ai passée parce que je n’aimais pas du tout la première saison. Un autre spectacle qui est définitivement sur ma liste depuis février est Je ne suis pas d’accord avec ça. C’est une toute nouvelle série avec la participation de diverses personnes derrière Stranger Things et The End Of The F *** ing World, et elle ressemble à un vainqueur définitif. Assurez-vous que vous ne tardez pas trop à le regarder si cela figure également sur votre liste, car mars 2020 est là et il y a une multitude de nouvelles émissions et films Netflix originaux qui l’accompagnent.

Au cours de ce mois, Netflix publiera 55 séries télévisées originales, films et spéciaux exceptionnels. Cela représente une augmentation par rapport à 40 en février, ce qui représente un énorme bond, mais heureusement, il n’y a pas de sacrifier la qualité à la quantité.

À partir du 5 mars, la troisième saison de l’émission à succès de Netflix, Castlevania, est probablement la première version de premier plan ce mois-ci. Plus d’une demi-douzaine d’originaux Netflix supplémentaires feront leurs débuts un jour plus tard le 6 mars, et le plus notable d’entre eux est certainement le film original Netflix Spenser Confidential. Enfin, Netflix obtient son propre film d’action Mark Wahlberg. De nouvelles saisons de Kingdom et The Boss Baby: Back in Business arrivent également le mois prochain, mais il y a trois nouvelles saisons de séries originales de Netflix qui sont de loin les sorties les plus attendues de tout le mois: Paradise PD partie 2 le 6 mars, Elite saison 3 le 13 mars, et bien sûr Ozark saison 3 le 27 mars. J’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite dans le drame passionnant de Netflix avec Jason Bateman.

Vous trouverez le calendrier complet des versions de mars 2020 ci-dessous, et nous avons inclus des liens vers chaque page Netflix afin que vous puissiez regarder les bandes-annonces et en savoir plus à leur sujet. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à tous les films et émissions en plus des originaux de Netflix qui sortiront en mars car il y a des titres géniaux sur la liste.

Streaming le 3 mars

Streaming 5 mars

Streaming le 6 mars

Streaming le 8 mars

Streaming le 10 mars

Streaming le 11 mars

Streaming le 12 mars

Liste de lecture de l’hôpital – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 13 mars

Streaming le 16 mars

Streaming le 17 mars

Streaming le 19 mars

Streaming le 20 mars

Streaming le 23 mars

Sol Levante – NETFLIX ANIME

Streaming le 25 mars

Streaming le 26 mars

Streaming le 27 mars

