Netflix: sorties pour mai, séries, films et documentaires | INSTAGRAM

Parce que les réseaux sociaux ont maintenant été étendus tout au long du mois de mai, Netlfix a révélé un contenu qu’il a préparé pour une première pour le mois de mai prochain, qui est déjà très proche.

Comme nous le savons bien, maintenant avec la question du soutien social, les gens profitent de leur temps libre pour faire ce qu’ils aiment le plus. La plupart de ces cas lorsque vous regardez des films ou des séries sur différentes plateformes de streaming. Eh bien, si vous êtes une de ces personnes et que vous avez déjà fini de marathonner les premières du mois d’avril, nous avons déjà des options qui pourraient vous intéresser pour rendre l’isolement qui se généralise un peu plus supportable.

L’arrivée de nouveaux films et aussi de différentes séries de roman qui feront exploser le monde du streaming sera quasiment disponible au sein de cette plateforme. Sans plus tarder, nous avons ici la liste des nouveautés du catalogue Netflix.

La première série que nous avons pour vous est “Hollywood” qui sortira sur la plateforme le 1er mai.

La nouvelle série Ryan Murphy qui nous transportera dans les années 40 pour rendre hommage à l’âge d’or d’Hollywood à travers un groupe d’acteurs qui tentent de devenir des stars célèbres.

Une autre série que nous pouvons commencer à apprécier également à partir du 1er mai est “Almost Happy”.

Une série d’origine argentine qui raconte l’histoire d’un homme incapable de trouver le bonheur dans une vie qui semble presque parfaite.

La prochaine première est prévue pour le 8 mai, c’est “The Eddy” une mini-série qui nous emmène dans l’univers jazz de Damien Chazelle, lauréat d’un Oscar grâce à la réalisation de La La Land.

Une autre première, également pour le 8 mai, est “Valeria”, une adaptation télévisée des romans d’Elísabet Benavent avec la charmante Diana Gómez dans le rôle principal.

Les autres séries dont la première est prévue dans les premiers jours de mai sont: “Working Mothers” pour le 6 mai, “Scissor Seven” le 7 mai, la deuxième saison de “Restaurants in detress” pour 8 of May et “Hannah Gadsby: Douglas”, dont la première est prévue pour le 26 mai.

Ensuite, nous avons maintenant pour vous une liste de films que vous aurez disponibles dès les premiers jours du mois prochain.

“Half conquest” que vous trouverez à partir du 1er mai, est une comédie romantique adolescente dans laquelle Elle, une étudiante timide, tend la main à une athlète populaire de son institut pour conquérir la fille dont les deux sont amoureux. Écrit et réalisé par Alice Wu.

“La mauvaise Missy” qui devrait être diffusée le 13 mai.

Madame Serial Killer »prévu également pour le 1er mai.

“The Hunch” devrait être présenté le 28 mai



Il s’agit d’un thriller argentin Netflix avec Luisana Lopilato et Joaquín Furriel sur un policier inexpérimenté et un inspecteur qui doivent enquêter sur le meurtre d’un homme de 19 ans.

Et enfin, nous avons quelques documentaires pour ceux qui aiment regarder ce type de séquences.

“Bon voyage: aventures psychédéliques” pour le 11 mai, “Media Trials” et “Spelling the Dream” devraient sortir le 23 mai.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et que vous pourrez profiter de tout le nouveau contenu que Netflix a pour vous.

