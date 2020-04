Netflix sortira 49 nouveaux films et émissions originaux en mai – voici la liste complète – .

Netflix a annoncé sa liste complète des versions de mai 2020 et, comme prévu, il regorge de films, séries et spéciaux originaux de haut niveau.

Il y a des dizaines de nouveaux originaux Netflix qui devraient être diffusés au cours du mois de mai, mais il y a deux versions en particulier que les gens attendent avec impatience.

Le premier est Space Force avec Steve Carell, et le second est un nouveau spécial stand-up très attendu de Jerry Seinfeld.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Avril a déjà été un mois merveilleusement solide pour Netflix en termes de nouveaux films et émissions originaux en première sur le service, et certaines des nouvelles versions les plus attendues du mois sont encore à venir. La saison 2 de la comédie noire de Ricky Gervais After Life débute demain, tout comme le thriller bourré d’action Extraction avec Chris Hemsworth. La saison 4 de The Last Kingdom suit deux jours plus tard, puis lundi Netflix sortira la première saison de Never Have I Ever, une nouvelle comédie pour adolescents arrivée à maturité créée par Mindy Kaling. Vous vous demandez quels nouveaux films et émissions originaux de Netflix vous avez peut-être déjà manqués ce mois-ci? Vous pouvez trouver le calendrier complet des versions originales de Netflix pour avril 2020 ici.

Une fois que vous avez terminé, il est temps de tourner votre attention vers mai 2020 – et vous serez heureux de l’avoir fait, car ce mois-ci regorge de versions très attendues. Neuf films et émissions originaux Netflix différents seront publiés le 1er mai seulement, mais l’action commence vraiment le 5 mai avec la sortie d’un tout nouveau spécial de comédie stand-up Jerry Seinfeld appelé Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill. La saison 4 de Workin ’Moms suit un jour plus tard, puis la saison 2 de Dead to Me sortira le 8 mai. Si vous n’avez pas encore vu la première saison de cette comédie noire avec Christina Applegate et Linda Cardellini, vous devez vraiment la vérifier.

Il y a beaucoup plus de sorties très médiatisées au cours du mois de mai, y compris le spécial interactif incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. le révérend, Magic For Humans saison 3, et une nouvelle spéciale stand-up de Patton Oswalt. Cela dit, il y a une émission et une seule émission que tout le monde attend avec impatience le mois prochain. C’est vrai, la saison 1 de Space Force devrait sortir le vendredi 29 mai! La nouvelle série de comédie inspirée par la branche ridicule de la guerre spatiale de Trump (oui, c’est une chose réelle) met en vedette Steve Carell et a été créée par Greg Daniels, qui était également derrière les comédies légendaires The Office et Parks and Recreation.

Vous trouverez ici le calendrier complet des versions de mai, y compris le contenu tiers. Mais si vous voulez que tous les éléments soient supprimés afin que vous puissiez vous concentrer sur tout le nouveau contenu original de Netflix qui sera diffusé en mai, vous trouverez tout cela ci-dessous.

Streaming 1er mai

Streaming le 5 mai

Streaming le 6 mai

Streaming le 7 mai

Streaming le 8 mai

Streaming le 11 mai

Streaming le 12 mai

Streaming le 13 mai

Streaming le 15 mai

Streaming le 16 mai

Streaming le 18 mai

Streaming le 19 mai

Streaming le 20 mai

Streaming le 22 mai

Streaming le 26 mai

Streaming le 27 mai

Je ne suis plus ici – FILM NETFLIX

Streaming le 28 mai

Streaming le 29 mai

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.