Netflix Superhero Drama ‘Past Midnight’ sera produit par les frères Russo

Bien qu’ils aient mené Marvel à la fin de la saga Infinity, les Russo Brothers n’en ont pas encore fini avec les super-héros. Un film original à espérer dans un avenir proche est Past Midnight, la dernière aventure de super-héros de Netflix. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le projet à venir.

Past Midnight est un prochain film de super-héros Netflix Original produit par les frères Russo.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Past Midnight?

Malheureusement, nous sommes loin de voir une date de sortie pour Past Midnight sur Netflix.

Le film en est encore aux premiers stades de développement, mais nous nous attendons à voir Past Midnight tomber sur Netflix dans le courant de 2021 ou début 2022.

Quelle est l’intrigue de Past Midnight?

Le synopsis de Past Midnight est le suivant:

L’ancien super-héros Midnight purge une peine de 65 ans de prison pour vigilance, mais est libéré de prison tôt quand on lui demande d’aider la police à combattre son ancien ennemi juré, qui est apparemment revenu d’entre les morts.

Qui sont les acteurs de Past Midnight?

Le casting de Past Midnight n’a pas encore été déterminé, mais nous avons des informations sur les rôles et les acteurs qui ont été approchés pour assumer le projet.

Frank / Midnight

Acteur potentiel: Arnold Schwarzenegger

Obligatoire: Mâle principal (30 à 70 ans)

Frank Midnight est un justicier qui, il y a près de vingt ans, s’est efforcé de nettoyer les rues de New York. En raison des actions de certains flics sales dans le NYPD, Frank a été capturé et envoyé en prison. Des années plus tard, il est libéré par la police et chargé de les aider à appréhender une nouvelle menace liée à un vieil ennemi.

Scott Mercer

Acteur potentiel: Chris Pine

Obligatoire: Mâle principal (30-49 ans)

Beau détective du NYPD de la division des crimes spéciaux, Scott est chargé de superviser Northcutt et de s’assurer qu’il n’a pas de problèmes. Scott s’associe à Northcutt pour gérer les menaces terroristes qui ne suivent pas exactement le protocole de la police.

Rose Northcutt

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Soutenir la femme (âge: 50-59)

L’épouse dévouée de Frank, Rose a soutenu son mari pendant son mandat de justicière en 2000. Bien qu’elle aime toujours Frank, Rose a évolué et a trouvé un nouveau mari. La libération de Frank de la prison met Rose en difficulté lorsqu’elle est prise en otage lors du complot terroriste du mardi rouge, pour attirer Frank dans un piège. Rose risque sa propre vie pour aider Frank à sauver la vie de nombreuses personnes innocentes.

Chloe Wolff / Mercy

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Soutenir la femme (30-39 ans)

L’ancienne partenaire de Frank dans la lutte contre le crime, Chloé Wolff, s’appelait Mercy avant de devenir clandestine après son arrestation. Mercy ne désire rien de plus que de vivre sa vie de justicière et d’être aimée par la ville. En fin de compte, Mercy trahit tout ce que les justiciers représentent lorsqu’elle poignarde Frank dans le dos.

Capitaine Everett Gardner

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Homme noir (50-59 ans)

Chef du quartier du 19e NYPD, le capitaine Gardner était sympathique au vigilantisme de Frank, mais finalement, il était l’un des flics à le capturer. Le capitaine Gardner est celui qui supervise la libération de Frank de la prison, dans l’espoir que l’ancien justicier les aidera à combattre l’ancien ennemi de Frank, Nyx.

Vous serez les premiers à savoir quand de nouveaux rôles pour Past Midnight sont annoncés, car nous continuons à mettre à jour ce qui précède lorsque nous en apprendrons plus.

Quel est le statut de production de Past Midnight?

Statut officiel de la production: développement actif (Dernière mise à jour: 08/04/2020)

Au moment de la rédaction, Past Midnight en est encore aux premiers stades de développement.

Avec un casting complet encore à déterminer, sans parler de l’incertitude persistante entourant la pandémie de coronavirus, le tournage le plus tôt pourrait commencer à l’été 2020.

Les dates et lieux de tournage officiels doivent encore être confirmés.

Combien de projets les frères Russo ont-ils en cours chez Netflix?

Officiellement, ce sera le troisième projet sur Netflix avec la participation d’au moins un des frères Russo.

Le premier, qui a été annoncé en 2019, est que Russo travaillera en tant que producteur exécutif sur une série animée basée sur le jeu de cartes populaire Magic: The Gathering.

Le deuxième projet, Extraction, a vu Joe comme écrivain pour le film et comme producteur exécutif aux côtés de son frère Anthony. L’extraction devrait être publiée sur Netflix le 24 avril 2020.

Avez-vous hâte de voir la sortie de Past Midnight? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!