Netflix Teen Romance ‘The Half of It’: intrigue, distribution, bande-annonce et date de sortie

Dans la perspective d’un film original qui arrivera en mai, la nouvelle romance adolescente passionnante, The Half of It. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur The Half of It, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Half of It est une romance pour adolescents Netflix Original à venir écrite et réalisée par Alice Wu. Ce sera le premier film réalisé par Alice Wu en 15 ans depuis ses débuts avec la comédie romantique Saving Face en 2005.

Quelle est la date de sortie de Netflix de The Half of It?

Nous avons maintenant la confirmation que The Half of It sera disponible en streaming sur Netflix sur Vendredi 1 mai 2020.

Le film devait faire ses débuts au Tribeca Film Festival le 18 avril 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été reporté et fera officiellement ses débuts sur Netflix.

Quelle est l’intrigue de The Half of It?

L’intrigue de The Half of It est la suivante:

Ellie Chu, une étudiante hétérosexuelle sans amis et timide dirige une entreprise à l’école, faisant de l’argent aux étudiants qui veulent qu’elle fasse ses devoirs. Elle reçoit une demande inhabituelle de l’un des jocks, Paul, pour l’aider à écrire une lettre à Aster Flores, la fille qu’il aime. La paire improbable noue une amitié, mais cela devient extrêmement compliqué quand Ellie se retrouve également à tomber amoureux d’Aster.

Qui sont les acteurs de The Half of It?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The Half of It:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Ellie ChuLeah LewisNancy Drew | Station 19 | Le bon docteurAster FloresAlexxis LemireCerebrum | Peinture de Murder | Action ou VéritéPaul MunskyDaniel DiemerL’homme dans le haut château | Mensonges sacrés | Photos de familleDeacon FloresEnrique MurcianoSans trace | Black Hawk Down | Vitesse 2: régulateur de vitesse GeselschapBecky Ann BakerUn plan simple | Hommes en noir | Spider-Man 3Colleen MunskyCatherine CurtinStranger Things | Insécurité | Orange est le nouveau BlackTrig CarsonWolfgang NovogratzSierra Burgess est un perdant | Nation d’assassinat | Hush, HushEdwin ChuCollin ChouLa matrice rechargée | Les révolutions matricielles | Le Royaume InterditSolangeHaley MurphyMon meilleur jour | #Horreur | Silent HouseTommy MunskyBilly Thomas MyottBeyond Adversity | Le jeu de la haine | Comme vous êtes

Les fans aux yeux d’aigle de Stranger Things reconnaîtront Catherine Curtin comme la mère de Dustin Henderson, Claudia. L’actrice a également joué le rôle de Wanda Bell, l’un des agents correctionnels du pénitencier de Litchfield, dans Orange Is the New Black.

Quelle est la durée d’exécution de The Half of It?

Il a été confirmé que la durée totale de la romance pour adolescents était 104 minutes.

Quelle est la cote parentale?

En tant qu’adolescent, The Half of It sera probablement PG-13.

Où a été filmé The Half of It?

La photographie principale de The Half of It a commencé le 22 avril 2019 et s’est terminée un peu plus d’un mois plus tard le 31 mai 2019.

Le tournage a eu lieu dans divers endroits de l’État de New York.

