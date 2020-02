Netflix teste une nouvelle fonctionnalité qui résoudra l’un de ses problèmes les plus ennuyeux – .

De nombreuses fonctionnalités de Netflix sont incroyablement utiles et aident à rendre la plate-forme de streaming plus facile à utiliser, mais d’autres sont une nuisance totale. Par exemple, une fois que vous avez commencé à regarder quelque chose, même si vous n’avez regardé que les premières minutes du premier épisode, il restera dans votre barre “Continuer à regarder” pendant toute l’éternité. Netflix veut toujours savoir quand je vais terminer cette spéciale standup de Jeff Garlin que j’ai commencée en novembre dernier.

Il existe en fait un moyen de supprimer les émissions de cette liste, mais pour ce faire, vous devez accéder à votre activité de visualisation à partir d’un navigateur, cliquez sur le cercle avec une croix à côté de chaque titre individuel que vous souhaitez masquer de votre visualisation historique, puis attendez 24 heures que ce contenu soit supprimé de votre liste. Heureusement, comme le rapporte AndroidWorld, Netflix teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui simplifiera considérablement ce processus.

Quelqu’un a envoyé des captures d’écran de son application mobile Netflix à AndroidWorld qui montrait un nouveau menu sous le contenu qui est actuellement dans sa liste “Continue Watching” qui comprend une variété d’options, dont une pour “rimuovi dalla riga” (ou “supprimer de la ligne” en anglais). Une fois que vous appuyez dessus, le contenu disparaît immédiatement.

Ceci est un autre test limité, donc il est probable que vous ne verrez pas cette option dans votre propre application, mais si le test est un succès (et je ne peux pas imaginer que quelqu’un ait un problème avec lui), alors il devrait tout le monde dans les semaines ou les mois à venir. Bien sûr, comme pour tous les tests de Netflix, il n’y a aucune garantie que cela verra le jour au-delà des testeurs actuels, mais c’est un ajout tellement évident qu’il semble probable que nous l’obtiendrons tous bientôt.

Source de l’image: Jacob Siegal / .

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.