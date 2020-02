Netflix: The Witcher commence le tournage d’une nouvelle saison | Instagram

Après l’attente enfin, The Witcher, a commencé la production de sa deuxième saison qui sortira en 2021, mais n’a toujours pas de date exacte, ce que nous savons, c’est qu’il aura un nouveau casting.

La série sera dirigée par plusieurs réalisateurs, par Stephen Surjik qui dirigera les épisodes 201 et 202, Sarah O’Gorman épisodes 203 et 204, Ed Bazalgette dirigera les épisodes 205 et 208, et Geeta Patel épisodes 206 et 207.

Dans cette deuxième saison, Henry Cavill Il continuera à diriger le casting de la saga The Witcher, où il jouera le rôle de Geral de Rivia.

Anya Chalotra revient comme la sorcière Yennefer, Freya Allan comme Ciry et Joey Batey comme favori de tout le monde, Jaskier.

Comme on le sait, cette deuxième saison apporte avec elle un nouveau casting et parmi eux sont Yasen Atour comme Coen, Agnes Bjorn comme Vereena, Paul Bullion comme Lambert, Thue Ersted Rasmussen comme Eskel, Aisha Fabienne Ross comme Lydia, Kristofer Hivju comme Nivellen et la nouvelle diplômée Mecia Simson comme française.

Le reste du casting qui continue est MyAnna Buring comme Tissaia, Tom Canton comme Filavandrel, Lilly cooper comme mort, Jeremy Crawford comme Yarpin Zigrin, Eamon Farren comme Cahir, Mahesh jadu comme Vilgefortz, Terence Maynard comme Artorius, Lars Mikkelson comme Stregobor, Mimi Ndiweni comme Fringilla Vigo, Royce Pierrseson comme Istredd, Wilson Radjou-Pujalte comme Dara, Anna Shaffer comme Triss Merigold et Therica Wilson Lisez comme Sabrina.

La réaction à la première saison a établi une barre haute pour ajouter de nouveaux talents pour la deuxième saison. Sophie Holland et son équipe de casting ont trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs, nous sommes ravis de voir ces nouvelles histoires. »A commenté le producteur.

The Witcher est basé sur la saga populaire de romans fantastiques écrits par Andrzej Sapkowski et l’histoire suit les aventures du célèbre chasseur de monstres Geralt de Rivia dans le continent, un monde dans lequel l’homme, les elfes et d’autres créatures coexistent avec plus ou moins de cordialité.

