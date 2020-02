Netflix, thriller politique «La dernière chose qu’il voulait»: intrigue, distribution, bande-annonce et date de sortie

Février est un mois empilé pour Originals sur Netflix, et un original que nous ne pouvons pas attendre est le thriller politique The Last Thing He Wanted. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur le prochain original, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Last Thing He Wanted est un prochain thriller politique Netflix Original réalisé, écrit et produit par Dee Rees. Basé sur l’adaptation du scénario du roman du même nom de Joan Didion, il s’agit du deuxième Original réalisé par Dee Rees après Mudbound.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

The Last Thing He Wanted sera disponible en streaming sur Netflix le 21 février 2020.

Le thriller politique a déjà eu sa première mondiale où il a fait ses débuts au Sundance Film Festival le 27 janvier.

La dernière chose qu’il voulait sera-t-elle disponible en streaming dans ma région?

Netflix a récupéré le film pour une sortie mondiale afin que personne ne manque la sortie de The Last Thing He Wanted.

Quelle est l’intrigue de La dernière chose qu’il voulait?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Un journaliste vétéran de DC perd le fil de son propre récit lorsqu’une course à la culpabilité de son père la propulse de la signature à un sujet involontaire dans l’histoire même qu’elle essaie de briser.

La dernière chose qu’il voulait est-elle basée sur une histoire vraie?

Malgré le cadre de la «vie réelle», The Last Thing He Wanted n’est pas basé sur une histoire vraie, mais plutôt sur le roman du même nom de l’auteur Joan Didion. Le réalisateur, Dee Rees, a co-écrit l’adaptation du scénario du roman aux côtés de Marco Villalobos.

Qui sont les stars de la dernière chose qu’il voulait?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The Last Thing He Wanted:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Elena McMahonAnne HathawayLes Miserables | Le chevalier noir se lève | Rachel se marierTraiter MorrisonBen AffleckArgo | Gone Girl | Chasse de bonne volontéRichard McMahonWillem DafoeSpider-Man | Le phare | The Florida ProjectAlmaRosie PerezLes hommes blancs ne peuvent pas sauter | Courageux | Untamed HeartJonesEdi GathegiX-Men: Première classe | Gone Baby Gone | Sentence de mortOliviaLaura NiemiC’est nous | Emplois | JustifiedDeliaJenéToutes les petites choses que nous tuons | Orange est le nouveau noir | Law & OrderCat McMahonOnata AprileWhat Maisie Knew | Law & Order: Unité spéciale pour les victimes | YellowTBAToby JonesTinker Tailor Soldier Spy | The Hunger Games | Captain America: The Winter SoldierTBAMel RodriguezPetite Miss Sunshine | Trois enterrements | Panic RoomTBACarlos LealBetter Appelez Saul | L’internat | Casino Royale

Fait amusant

Quatre des principaux acteurs ont joué dans DC Movies. Anne Hathaway a précédemment joué dans la trilogie Batman de Christopher Nolan dans le rôle de Selina Kyle / Catwoman dans The Dark Knight Rises. Ben Affleck a joué le rôle de Bruce Wayne / Batman dans Batman contre Superman et Justice League. Willem Dafoe a joué dans Aquaman et Rosie Perez joue dans le dernier film DCEU Birds of Prey, incarnant le personnage Renee Montoya.

Quand et où le tournage a-t-il eu lieu pour la dernière chose qu’il voulait?

Le tournage a eu lieu à l’été 2018 et s’est déroulé du 3 juillet au 12 août. Cela a mis du temps à arriver, et on ne sait pas pourquoi il a fallu autant de temps pour sortir le film.

Selon IMDb, le tournage a eu lieu à Porto Rico.

Quelle est la durée de la dernière chose qu’il voulait?

Nous pouvons confirmer que la durée de la dernière chose qu’il voulait est de 115 minutes.

Quelle est la cote parentale?

Pas un pour les enfants, la dernière chose qu’il voulait a reçu un R évaluation.

Puis-je regarder la dernière chose qu’il voulait en 4K?

La dernière chose qu’il voulait arrivera sur Netflix en 4K, pour regarder le film dans la plus haute résolution, vous aurez besoin d’un abonnement premium, d’un appareil 4K et d’une connexion Internet capable de diffuser des titres 4K.

Comment les critiques ont-ils réagi à la dernière chose qu’il voulait?

Malheureusement, le consensus général des critiques n’a pas été très satisfaisant jusqu’à présent.

La dernière chose qu’il voulait a du mal à gagner la fanfare de la critique depuis sa première au Sundance Film Festival. Sur la base de huit critiques de Metacritic, le thriller politique a obtenu une note de 37 sur 100. Rotten Tomatoes a donné une note moins que favorable de 6% sur seize critiques. IMDb est plus favorable avec une note de 5,4 sur 10 mais toujours pas une partition qui complimente le film.

Nous ne voudrions pas que quiconque évite de regarder le film sur la base des critiques, il vaut mieux y aller et prendre une décision par vous-même.

Allez-vous regarder la dernière chose qu’il voulait? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!