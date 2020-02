Netflix tirera un gros coup de pouce de la propagation du coronavirus

En raison de l’économie mondiale touchée par la nouvelle épidémie de coronavirus, les analystes estiment que les formats d’entreprise tels Netflix bénéficiera de restrictions sociales.

La maladie COVID-19 a été identifiée pour la première fois en Chine en décembre 2019, mais s’est rapidement propagée à différentes régions du monde. À ce jour, plus de 86 000 personnes ont contracté la maladie dans 64 pays et au moins 2 900 décès ont été enregistrés. Alors que les experts ont conclu que le point zéro du nouveau coronavirus se trouvait à Wuhan, en Chine, il existe actuellement plusieurs autres points chauds à partir desquels la maladie se propage rapidement.

La Corée du Sud a signalé 3 150 cas, avec 17 décès, tandis que l’Italie a récemment annoncé un nombre total de 1 128 patients confirmés, avec 29 décès. L’Iran a actuellement identifié et mis en quarantaine 593 personnes, avec un nombre de morts élevé de 43. Le Japon et la France sont également des points chauds potentiels, car ils ont signalé respectivement 241 et 100 cas. Maintenant, les responsables de la santé avertissent que COVID-19 se propage également aux États-Unis, malgré le président Trump affirmant que de grandes mesures sont prises pour arrêter une épidémie.

Puisqu’il n’y a pas de vaccins ou de traitement efficace, les experts de la santé conseillent aux gens de rester à la maison et d’éviter tout déplacement inutile à l’extérieur, en particulier dans les points chauds qui sont actuellement aux prises avec le virus. Par conséquent, de nombreuses industries et entreprises ont connu un déclin. Même les revenus tirés des films ont été affectés par cette épidémie, et Wall Street a connu sa pire vente en neuf ans. Bien que selon certains analystes, ces limitations sociales pourraient se retrouver en faveur de plateformes de streaming comme Netflix.

En fait, l’analyste de BMO Marché des capitaux, Dan Salmon, a récemment conclu cela en notant:

“[Netflix] est un bénéficiaire évident si les consommateurs restent chez eux en raison de problèmes de coronavirus (virus COVID-19), et cela s’est traduit par une surperformance considérable du cours des actions cette semaine. »

Les analystes de Moody’s Investors Services, quant à eux, ont suggéré que si cette contagion se généralisait à l’international, davantage de personnes chercheraient du divertissement à domicile auprès de services tels que Netflix, Disney +, HBO Max, etc.

Les chiffres s’additionnent aussi, car Netflix les actions ont augmenté de 0,8% cette semaine, de sorte que le mastodonte du streaming bénéficiera certainement de cette épidémie si elle continue de se propager. Mais tout bien considéré, espérons qu’il n’y arrivera pas.