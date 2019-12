Netflix tremble à la première de Disney plus, souligne les conséquences | Instagram

Apparemment, face à l'émergence de nouvelles plateformes qui proposent le service de streaming, tel qu'il est Disney Plus, d'autres jugés très forts ont finalement titubé face à la concurrence, c'est le cas de Netfli, qui a enregistré la perte de certains abonnés, disent-ils.

Le géant des plateformes Netflix et leader dans les contenus a apparemment souffert de certaines conséquences dérivées de la concurrence qui existe actuellement entre les applications qui offrent ce type de services.

Cela a été dérivé après que les investisseurs de Cowen & Co. ont révélé une série de données dans lesquelles il est démontré que la plate-forme de streaming Netflix, a été dépassé par le nouveau pouvoir, Disney Plus.

Contrairement à ce qui avait été dit, apparemment le géant de Netflix Il a été quelque peu affecté et a perdu quelques abonnés, comme l'indique une étude de les investisseurs qui a révélé des chiffres exacts pour corroborer ces informations.

À ce fait s'ajoute une série d'enquêtes révélées par The Hollywood Reporter dans lesquelles les investisseurs ont présenté leurs conclusions qui indiquent que 21% étaient membres de Disney Plus et 5,8 pour cent des abonnés de Netflix Ils ont finalement annulé après être passés sur la plateforme de compétition.

Sur la base de ces chiffres, à la fin de cette année 2019, la plateforme de Netflix a enregistré une perte de 1,6 million d'abonnés.

D'autre part, Netflix inquiète ses followers puisque la plateforme a déjà annulé la poursuite de plusieurs séries, dans ce cas Aube.

Le projet "Aube"créé par Aron Coleite traverse la même situation que d'autres titres tels que" Sense8 "ou" Dark ", qui avaient de nombreux fans, cependant, ils ont été annulés sans aucune conclusion.

Malgré que Netflix Il a eu de grands succès avec des séries originales telles que "Stranger Things", "Orange is the new black", "The crown", pour n'en nommer que quelques-uns, qui n'ont pas traversé cette situation de peur qu'ils finissent sans fin, il y a quelques autres séries de l'application de streaming qui ont eu une destination très différente, se terminant brusquement.

Cela a fait les nouveaux fans de "Aube"Soyez très triste et que la communauté des fans de la plateforme s'inquiète, car la série a été soudainement annulée, même si sa première saison vient de sortir ce 24 octobre.

"Nous avons appris la semaine dernière que 'Aube'ne reviendra pas pour une deuxième saison. Personne n'a le cœur brisé comme nous que nous ne pouvons pas partager plus de cette aventure avec vous. Mais nous sommes très reconnaissants ", a déclaré son créateur, Aron Coleite.