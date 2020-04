Netflix vaut maintenant plus que Disney dans le sac

Cette 2020 nous a tous surpris de différentes manières. Pour beaucoup, ces quelques mois semblent destinés à de purs événements catastrophiques qui ne dépendent pas toujours du verre avec lequel ils regardent. Et le meilleur exemple, évidemment, est la pandémie ou coronavirus COVID-19 qui a paralysé le monde et l’a forcé à assimiler une nouvelle réalité.

Autrement dit, tous (dans divers pays du monde) nous devons rester à la maison pour atténuer l’impact de la propagation de ce virus et sortir de cette crise le plus tôt possible ce qui est non seulement sanitaire, mais aussi économique et même social.

Et maintenant, Avril 2020 nous surprend avec ce que nous pensions impossible: la valeur de Netflix en bourse est supérieure à celle de Disney. Tout comme ils l’ont lu et aussi inconnu que cela puisse paraître. Mais tout est lié. La détention étant une mesure des autorités de plusieurs pays, L’utilisation de plateformes de streaming telles que Netflix a explosé.

Et c’est la raison pour laquelle, La valeur de la société de divertissement a augmenté si haut qu’elle a surpassé la société qui a résisté pendant tant d’années, qui est Disney. Ce mercredi 15 avril, Netflix a pris une valeur de 187 milliards de dollars contre 186 milliards de Disney.

C’est-à-dire, Netflix valait 426,75 $ par action. Netflix a clôturé avec 3,2% et Disney avec 2,5%, ce qui signifiait une baisse du marché. Cette valeur par action Netflix n’a jamais été aussi élevée. À l’été 2018, il planait à 418,97 et Il n’a jamais été aussi élevé qu’auparavant.

Et probablement ce nombre augmentera dans les semaines à venir. Selon Pivotal Research Group (via Variety), Netflix obtiendra 8,45 millions de nouveaux abonnements à son service de streaming d’ici la fin de ce premier trimestre qui se termine en avril., et certains analystes assurent qu’il atteindra même 490 $ pour chaque action.

Mais tout n’est pas un désastre pour Disney. Comme nous le savons, jeLa société de souris est également entrée en streaming à la fin de l’année dernière avec le lancement de Disney +, qui a connu une forte croissance pour atteindre 50 millions d’abonnés dans le monde.

Mais voilà. Disney + n’a pas atteint “tout le monde”, et cela inclut la région d’Amérique latine, par exemple. Disney + est disponible aux États-Unis et au cours des dernières semaines, il a atteint certains pays (8 pour être plus précis) en Europe comme l’Espagne, et est déjà disponible en Inde.

Disney a annoncé qu’il n’avait pas l’intention de faire avancer l’arrivée de Disney + en Amérique latine et au Mexique, donc la date initiale est toujours valable: fin 2020.

D’autres plateformes de streaming, comme Amazon Prime Video, ont également connu une croissance importante. au cours des derniers mois, les gens étant restés plus longtemps à la maison à trouver des moyens de se divertir. Et l’un des plus pratiques a été recourir au contenu original et aux productions qui font partie du catalogue de chacun.