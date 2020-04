Netflix vient d’ajouter 5 nouveaux films aujourd’hui

La pandémie de coronavirus a propagé ses tentacules aux quatre coins de la Terre, forçant les gouvernements mondiaux à se bloquer afin de ralentir la propagation.

Une partie de la stratégie implique des mesures d’isolement et de distanciation sociale, ce qui signifie que de plus en plus de gens passent leur temps libre à l’intérieur – tout le temps, en fait. Cela a eu un impact direct sur la demande de Netflix et d’autres services de streaming, entraînant le dépassement de Disney par Big N en bourse. Des temps étranges en effet.

Quoi qu’il en soit, comme c’est le 22 avril, la dernière baisse de contenu de ce mois est arrivée, et What’s On Netflix a tous les détails. Nous commençons avec les cinq films à venir sur le service de streaming aujourd’hui, dont l’un est le film d’animation acclamé par la critique The Willoughbys.

Cirque des livres (2019) Netflix Original

Les fléaux de Breslau (2018) Netflix Original

La mise en place (2019)

Le silence du marais (2019) Netflix Original

The Willoughbys (2020) Netflix Original

Passer à la télévision, et il y a un mélange de documentaires (Absurd Planet) et d’originaux Netflix pour nous divertir au cours des prochaines semaines. Et si vous n’en avez pas déjà entendu parler, l’extraction dirigée par Chris Hemsworth doit être sur votre radar. Il doit être déployé ce vendredi 24 avril.

Absurd Planet (Saison 1) Netflix Original

Bleach (2 nouvelles saisons)

Middleditch & Schwartz (Saison 1) Netflix Original

Nicky Jam: El Ganador (Saison 1)

Gagnez le désert (Saison 1)

Alors que le mois d’avril tire à sa fin, nous vous tiendrons au courant de tous les titres sortants Netflix plus tard ce mois-ci, et tous les nouveaux prennent leur place en mai. Parmi les nouveaux arrivants, on retrouve Back to the Future et la très attendue Space Force, Greg Daniels et Steve Carrell tournent le comique sur la branche militaire éponyme annoncée par Donald Trump. C’est l’équipe de création créative responsable, en partie, de The Office, et est sûr d’être un succès instantané. Cherchez celui-ci à atterrir le 29 mai.

