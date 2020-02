Netflix vient de publier son contenu du mois de l’histoire des Noirs pour ‘Black Leads’: qu’est-ce qu’il y a?

Le Mois de l’histoire des Noirs est arrivé et il y a une tonne de contenu dans le cinéma, la musique et la littérature pour célébrer les contributions et les réalisations des Afro-Américains. En plus de l’abandon par Google de sa campagne publicitaire pour célébrer ce mois-ci, le service d’abonnement gagnant d’un Emmy a publié sa liste officielle de films en tête noire en l’honneur des 28 prochains jours. Voici sept films dont les abonnés sont les plus enthousiastes.

Le drame sportif biographique de 2001 met en vedette Will Smith dans la légende de la boxe, Muhammed Ali. Le film met en lumière dix ans de la vie d’Ali – de 1964 à 1974. Certains des principaux domaines sur lesquels Ali se concentre sont sa capture du titre de poids lourd de son compatriote boxeur Sonny Liston, sa conversion religieuse à l’islam, sa critique publique de la guerre du Vietnam qui a résulté dans le contrecoup majeur, son bannissement de la boxe, son retour de la boxe en 1971, et se termine avec lui réclamant le titre de poids lourd de George Foreman en 1974. Ali suit également ses relations étroites avec les leaders des droits civiques et son travail au sein du mouvement.

Booty Call

Booty Call est une comédie romantique de 1997 mettant en vedette certaines des têtes d’affiche afro-américaines les plus populaires des années 90. Jamie Foxx, Tommy Davidson, Vivica A. Fox et Tamala Jones dépeignent de manière hilarante l’idée d’une séance intime tard dans la nuit dans ce classique culte. Les critiques ont réprimandé le film pour son message à l’époque, mais le public a adoré. Variety l’a appelé «un mélange comique efficace de stéréotypes politiquement corrects et outre-mer».

Devinez qui vient dîner

Salué comme l’un des premiers films à dépeindre de manière positive les rencontres interraciales, Guess Who’s Coming To Dinner a joué le rôle principal de Sidney Portier dans le rôle principal dans lequel son partenaire blanc le ramène chez lui pour rendre visite à ses parents – qui, à leur insu, sortent avec un homme noir . Katharine Hepburn et Spencer Tracy jouent le rôle de parents de la première femme. Sorti en 1967, le film est un succès au box-office, totalisant plus de 58 millions de dollars. Les critiques ont également donné des critiques principalement positives à une époque où les rencontres interraciales n’étaient pas affichées à l’écran.

Film effrayant 2

La suite de l’original, Scary Movie 2 est une parodie d’un éventail de films maison surnaturels et hantés de différentes décennies. Produit, écrit et mettant en vedette la famille Wayans, il a rapporté plus de 140 millions de dollars au box-office, mais les critiques ont été dures. Le film, cependant, a été un succès auprès du public citant les deux premiers films de la franchise comme étant les meilleurs.

Qui a tué Malcolm X?

Les docuseries en six parties seront diffusées le 21 février sur le service de streaming. Les producteurs de Who Killed Malcolm X rouvrent l’affaire avec des interviews jamais entendues de témoins, de survivants et de personnes proches de l’enquête. La série comprend également des documents d’archives inédits et des fichiers récemment révisés liés à l’affaire. La vie et la mort de Malcolm X sont examinées dans le but de découvrir la vérité de son assassinat.

Valeurs de la famille Braxton – Saisons 1 et 2

Les téléspectateurs apprendront rapidement comment Braxton Family Values ​​est devenu la plus longue émission de téléréalité américaine avec une distribution entièrement noire. La chanteuse Toni Braxton est à la tête de la meute de ses quatre jeunes sœurs qui ont toutes la même capacité et le même talent de chanteuse. La série produite par We TV suit Toni, Traci, Towanda, Trina, Tamar et leur mère, Evelyn, alors qu’ils se lancent dans leur voyage pour éviter l’ombre de Toni tout en construisant leur propre carrière. Par le chant, le rire, l’amour et le théâtre, la famille Braxton donne à la famille Kardashian une course pour son argent. L’émission a été incluse en tant qu’option de diffusion en continu depuis la saison 1, mais pour la première fois depuis des années, les deux premières saisons seront désormais disponibles.

Pluie mauve

Le film musical de 1984 met en vedette Prince dans ses débuts d’acteur en jouant “The Kid”. Le film est basé sur un personnage inspiré par le défunt chanteur et a été développé pour mettre en valeur l’intégralité des talents de Prince en tant que chanteur, compositeur, musicien et interprète. Purple Rain a remporté un Oscar de la meilleure musique originale, qui a été le dernier film à recevoir le prix. Il est également considéré par les publications et les critiques comme l’un des plus grands films musicaux. La bande originale qui l’accompagne a été certifiée 13 fois platine par la RIAA.

Profitez de tous ces films et plus encore ce Mois de l’histoire des Noirs!