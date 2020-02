Netflix vous permet désormais de désactiver l’aperçu automatique. Voici comment.

Netflix est devenu un mode de vie pour les amateurs de frénésie et les cinéphiles. Un abonnement mensuel vous offre une sélection tournante de films et d’émissions de télévision et l’accès à toutes leurs émissions et films originaux. C’est loin d’il y a 20 ans, lorsque Netflix envoyait des DVD par la poste. Cependant, une fonction dérange beaucoup de nombreux téléspectateurs: la fonction de prévisualisation automatique.

Maintenant que Netflix s’est imposé comme un géant du streaming, les gens l’adorent pour Stranger Things, Bojack Horseman, The Irishman et même pour rattraper son retard sur les vieux spectacles. Il y a tellement de contenu que le streamer a décidé de lire automatiquement les bandes-annonces lorsque vous vous déplacez dans le menu. Heureusement, ils ont entendu les plaintes et changé leur politique.

Pourquoi les gens se plaignent de l’aperçu automatique sur Netflix

Plus Netflix est grand, plus il faut de temps pour parcourir tous les menus de contenu possible à regarder. Bien que les concepteurs des menus aient pu avoir l’intention de vous donner plus d’informations sur une émission ou un film en lisant un aperçu automatique, pour de nombreux utilisateurs, cela fait juste du bruit et vous distrait des autres options.

Sarah Hollowell a écrit: «Mon royaume entier pour un moyen de désactiver la lecture automatique lors de la navigation sur Netflix. La plupart du temps maintenant, je mute le téléviseur jusqu’à ce que je comprenne ce que je veux, mais je ne peux même pas lire la description de quelque chose sans que Netflix dise «Oh, vous êtes là-dessus depuis 0,2 seconde? Alors tu veux le regarder? D’accord, nous allons jouer pour vous. “

Charlotte A. Cavatica s’est plainte: «Ça me stresse.»

Netflix répond aux plaintes de lecture automatique

Le jeudi 6 février, Netflix a répondu directement au tweet de Hollowell dans un tweet de citation avec leur réponse. Ils ont donné aux téléspectateurs le choix de la manière dont ils souhaitent naviguer dans les menus et ont partagé le lien directement vers les options.

L’éditeur de Them était heureux de cette nouvelle:

Hollowell a également répondu avec un cadeau X-Men: First Class de Xavier (James McAvoy) disant: “Je n’ai jamais ressenti de pouvoir comme ça auparavant.”

Comment désactiver la fonction de lecture automatique

TV Guide a suivi le lien de Netflix et publié des instructions sur la façon de désactiver l’aperçu automatique des remorques. Vous devez le faire sur un navigateur Web. Cela ne fonctionnera pas via vos applications de télévision ou de téléphone. Cliquez sur “gérer les profils” et sélectionnez un profil

Une nouvelle case à cocher apparaît à côté des mots «Lecture automatique des aperçus lors de la navigation sur tous les appareils». Décochez la case et répétez pour tous vos profils.

L’éditeur et écrivain mashable Chris Taylor a déclaré que cette liberté l’avait en fait encouragé à découvrir plus de contenu:

Mise à jour: je parcours @netflix BEAUCOUP plus longtemps que je ne l’ai fait avec les bandes-annonces de lecture automatique. Trouver plus d’émissions et de films. Explorer plus de catégories. Et même regarder la bande-annonce occasionnelle, si je veux.

– Chris Taylor (@FutureBoy) 7 février 2020

Une fonctionnalité Netflix bonus

Netflix a également donné aux utilisateurs la possibilité de désactiver une fonctionnalité beaucoup moins controversée, la lecture automatique du prochain épisode. La plupart des utilisateurs de Netflix sont des observateurs excessifs, ils veulent donc regarder plusieurs épisodes d’une série d’affilée. Cependant, le menu «gérer les profils» comprend également une case à cocher pour mettre fin à la lecture automatique et regarder les émissions une par une.

L’écrivain Adam Christopher a souligné que pour les personnes qui aiment regarder les crédits des épisodes, cette fonctionnalité est également un atout:

Sensationnel. Comme l’a souligné @ek_johnston, tout en vous permettant de désactiver les aperçus automatiques, si vous configurez votre Netflix pour désactiver la lecture automatique des prochains épisodes, les crédits ne sont plus coincés dans une boîte microscopique dans le coin de l’écran! Les crédits joueront sans entraves!

– Adam Christopher (@ghostfinder) 7 février 2020

L’auteur EK Johnson recommande également les deux fonctionnalités:

ÉGALEMENT, Netflix a permis de désactiver la lecture automatique des deux aperçus ET de l’épisode d’une série, alors assurez-vous de vous en occuper également. (C’est sous “gérer les profils” dans votre navigateur Web.)

– EK Johnston (@ek_johnston) 6 février 2020

Betty Bowers considère que cela met fin à “Netflix vous assaillant avec un barrage ennuyeux de mitrailleuses d’aperçus de lecture automatique.”

Rainer Ebbers appelle cela «un appel au réveil pour la technologie».

Cependant, l’utilisateur @ TJF588 a remarqué que même si cela désactive la lecture automatique dans le menu principal, vous êtes toujours bloqué avec la vidéo lorsque vous sélectionnez une émission. «Lorsque je clique sur le menu de l’émission (Lecture, Épisodes, Évaluation, tout ça), il continue de lire l’épisode lui-même pendant que je regarde toujours les menus», écrit-elle. “C’est encore pire, alors corrigez-le aussi!”