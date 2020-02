Netflix & Warner Bros. TV en négociation pour le renouvellement de la saison 6

Lucifer: Netflix et Warner Bros TV en négociations pour le renouvellement de la saison 6

L’année dernière, les fans de Lucifer ont été très déçus lorsque Netflix a annoncé le renouvellement de la série surnaturelle pour une cinquième et dernière saison. Pour cette raison, ces fans ont lancé une pétition pour enregistrer le spectacle pour une autre saison. Peu de temps après, leurs espoirs et leurs efforts ont été encore plus anéantis lorsque le co-présentateur Ildy Modrovich a révélé que la pétition des fans ne sauverait pas vraiment la série de son destin final.

Cependant, dans une tournure des événements surprenante, il pourrait encore y avoir de l’espoir pour la série préférée des fans après moins d’un an depuis son renouvellement de la cinquième saison. Il s’avère que le service de streaming n’est pas encore tout à fait prêt à abandonner le charmant Lucifer Morningstar de Tom Ellis avec TVLine annonçant que Netflix est actuellement en pourparlers avec Warner Bros.TV pour étendre Lucifer pour une sixième saison.

Basé très librement sur la bande dessinée Vertigo, Lucifer est l’histoire de l’ange déchu original. Ennuyé et mécontent du Seigneur de l’Enfer, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) a abandonné son trône. Il s’est ensuite retiré à Los Angeles, où il s’est associé au détective Chloé Decker du LAPD pour éliminer les criminels. Le spectacle a été brusquement annulé par Fox après sa troisième saison mais a été sauvé par Netflix en juin dernier.

La saison 5 sera divisée en deux parties avec le candidat du Golden Globe Dennis Haysbert (24, Ligue majeure) signer pour le rôle de Dieu. Cette prochaine saison marquera également la réunion de 24 aluns Haysbert et D.B. Woodside, qui joue le rôle du fils préféré de Dieu et du frère angélique de Lucifer Amenadiel.

Warner Bros. Television produit Lucifer en association avec Jerry Bruckheimer Television et Aggressive Mediocrity. La série est vaguement basée sur des personnages créés par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg pour Vertigo, de DC Entertainment. De plus, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich et Joe Henderson sont les producteurs exécutifs. Len Wiseman est réalisateur et producteur exécutif, tandis que Kapinos est consultant exécutif sur la série.

Les quatre premières saisons de Lucifer sont désormais disponibles sur Netflix.