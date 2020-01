Netflix WWE Movie ‘The Main Event’: En post-production, Wrestlers Confirmed & Mania Date de sortie?

Ce n’était qu’une question de temps avant que la marque la plus dominante de Wrestling ne s’associe au service de streaming le plus dominant au monde. Voici tout ce que nous savons sur le Main Event des studios WWE.

Le Main Event est un film américain de divertissement sportif et est une collaboration entre les studios WWE et Netflix. Le directeur des parcs et loisirs Jay Karas dirigera, tandis que les producteurs derrière le film sont les studios WWE, Susan Levison, Maggie Malina et Richard Lowell.

C’est le premier film WWE Studios à être exclusif à Netflix.

Quelle est l’intrigue du Main Event?

Le synopsis suivant a été donné pour le Main Event:

Après avoir découvert un masque magique, un aspirant lutteur de 11 ans entre dans une compétition pour devenir la prochaine Superstar de la WWE.

Qui fait partie du casting de The Main Event?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour le Main Event:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? TBALisa DuruptShall We Dance | Preggoland | PsychTBAAdam PallyIron Man 3 | Grand-père sale | Band-AidTBATichina ArnoldTout le monde déteste Chris | Petite boutique des horreurs | MartinMs. CartwrightLucie GuestNever Better: une fermeture pour la comédie | Vous moi son | Orphan BlackLord CopperheadPaul LazenbyDeadpool 2 | Riverdale | The PredatorTBASeth CarrBlack Panther | Effraction | Terminator GenisysMasonDallas YoungReady Player One | Le bon endroit | ShamelessCalebGlen GordonProof | DC ’Legends of Tomorrow | Un Noël célesteLukeBodhi SabonguiDC’s Legends of Tomorrow | Un million de petites choses | Le PrinceRiyazAryan SimhadriTeachers | Équipe SEAL | Angie TribecaEricaMomona TamadaLes garçons | La terreur

Les superstars de la WWE suivantes ont été confirmées pour apparaître dans le Main Event:

Superstar de la WWEBeth PhoenixCorey GravesKofi KingstonSeamusThe Miz

Selon les rumeurs, d’autres superstars devraient apparaître, comme John Cena et Bray Wyatt.

Quel est le statut de production de The Main Event?

Le tournage du Main Event a commencé à l’été 2019 le 19 juin. Le tournage a duré moins de deux mois et s’est terminé le 12 août 2019.

Malgré la fin de la photographie principale en août, le film n’a changé que récemment de statut en post-production. Le montage du film est Dan Schalk, qui n’a été annoncé que récemment comme le rédacteur en chef de The Main Event.

La Colombie-Britannique était le lieu de tournage du tournage du Main Event.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce?

Pas encore! Une bande-annonce de la bande-annonce du Main Event est susceptible de tomber à un paiement à la vue de la WWE.

Avec le Royal Rumble fin janvier, on pouvait alors voir la bande-annonce tomber. Le prochain PPV prévu après Royal Rumble est Elimination Chamber.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

Avec le film en post-production, nous pourrions voir la date de sortie du Main Event comme le week-end de Wrestlemania, 3 au 5 avril 2020.

Le Main Event sera-t-il une exclusivité mondiale?

D’après toutes les informations que nous connaissons jusqu’à présent, c’est un solide oui. Même si la WWE a généralement sorti des films directement sur DVD ou une sortie limitée dans les cinémas, ce sera leur première collaboration avec Netflix.

Avez-vous hâte au Main Event?