Netflix’s ‘The Devil All the Time’: Plot, Cast & Date de sortie

Nous avons déjà une large gamme de films originaux à venir dans Netflix dans un proche avenir, et arriver en mai est le thriller psychologique The Devil All the Time. Avec un casting de stars et une histoire particulièrement sombre, nous pensons que The Devil All the Time sera un succès retentissant auprès des abonnés. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur The Devil All the Time, y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie de Netflix.

The Devil All the Time est un prochain thriller psychologique Netflix Original réalisé par Antonio Campos. The Original est basé sur l’adaptation du scénario, écrit par Antonio et Paulo Campos, qui se trouve être basé sur le roman de Donal Ray Pollock du même nom. Jake Gyllenhaal est également influent sur le film en tant que producteur exécutif, aux côtés de Riva Marker, Gretchen McGowan, Randall Poster et Max Born.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Devil All the Time?

Nous avions précédemment signalé que The Devil All the Time devait arriver sur Netflix le 15 mai 2020, mais comme l’Original est absent de la liste des titres qui devraient arriver en mai, il semble que la sortie du film ait été retardée.

Nous attendons maintenant la confirmation de Netflix sur la nouvelle date de sortie de The Devil All the Time.

Quelle est l’intrigue de The Devil All the Time?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Situé dans le sud de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale, The Devil All the Time suit un casting de personnages fascinants et étranges de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960. Il y a Willard Russell, vétéran tourmenté du carnage dans le Pacifique Sud, qui ne peut pas sauver sa belle épouse, Charlotte, d’une mort atroce par cancer, peu importe la quantité de sang sacrificiel qu’il verse sur son «journal de prière». Il y a Carl et Sandy Henderson, une équipe de tueurs en série, mari et femme, qui parcourent les autoroutes américaines à la recherche de modèles appropriés à photographier et à exterminer. Il y a le prédicateur manipulant les araignées Roy et son acolyte virtuose et guitariste infirme, Theodore, fuyant la loi. Et au milieu de tout cela se trouve Arvin Eugene Russell, le fils orphelin de Willard et Charlotte, qui grandit pour être un homme bon mais aussi violent à part entière.

L’histoire est-elle une anthologie?

Nous avons vu une anthologie avec des personnages riches et diversifiés dans le western de la comédie noire The Ballad of Buster Scruggs, mais The Devil All the Time n’est pas la même. Une gamme colorée de personnages délicieusement méchants, sales et chaotiques vous attend lors de votre première montre, et tandis que chaque personne a sa propre histoire, les personnages sont inexplicablement liés dans les circonstances les plus particulières.

Qui fait partie du casting de The Devil All the Time?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The Devil All the Time:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Arvin RussellTom HollandSpider-Man loin de chez soi | L’impossible | Captain America: Civil WarPreston TeagardinRobert PattinsonTwilight | Harry Potter | The LighthouseLenora LafertyEliza ScanlenPetites femmes | Babyteeth | Objets tranchantsWillard RussellBill SkarsgårdIt | Deadpool 2 | AllegiantSandy HendersonRiley KeoughMad Max: Fury Road | Miel américain | Ça vient la nuitCharlotte RussellHaley BennetLes sept magnifiques | La fille dans le train | Musique et parolesSheriff Lee BodeckerSebastian StanCaptain America: Civil War | Avengers: Fin de partie | Gossip GirlHelen HattonMia WasikowskaAlice au pays des merveilles | Stoker | Crimson PeakCarl HendersonJason ClarkeZero Dark Thirty | Mudbound | EverestRoy LafertyHarry MellingHarry Potter | La ballade de Buster Scruggs | La cité perdue de ZTater BrownDouglas HodgeJoker | Miroir noir | Le rapportCynthia TeagardinLucy FaustMudbound | À la recherche de l’Alaska | ZeroZeroZeroPamela Sue ReasterAbby GloverStranger Things | Ozark MessiahReverend SykesMichael HardingJust Mercy | Château de cartes | One Tree Hill

Lorsque la liste des acteurs a été annoncée pour la première fois, Chris Evans devait interpréter le shérif Lee Bodecker, mais en raison de conflits d’horaire, il a dû se retirer du rôle et a été remplacé par son collègue co-star du MCU, Sebastian Stan.

Tom Holland et Robert Pattinson ont déjà travaillé ensemble sur The Lost City of Z, dans lequel Harry Melling, acteur de Harry Potter, a également joué le rôle principal.

Où et quand le tournage a-t-il eu lieu?

Un très grand nombre de lieux ont été utilisés pour le tournage de The Devil All the Time, en particulier dans tout l’état de l’Alabama:

33 W 10th Street, Anniston, Alabama, États-Unis Aniston, Alabama, États-Unis La Peerless Grille, Anniston, Alabama, États-Unis Birmingham, Alabama, États-Unis Forest Park, Birmingham, Alabama, États-Unis Deatsville, Alabama, USAPine Flat Presbyterian Church, Deatsville, Alabama, États-Unis d’Amérique , Dora, Alabama, USADora, Alabama, USA Helena, Alabama, USA Jacksonville, Alabama, USAPolice Department, Ladiga Street, Jacksonville, Alabama, USAMain Street, Montevallo, Alabama, USAMontevallo, Alabama, USAOak Mountain State Park, Alabama, USAPell City, Alabama, USARiverside, Alabama, USAThe Ark Seafood Restaurant, Riverside, Alabama, USAWetumpka, Alabama, Etats-Unis

Le tournage a commencé le 18 février 2019 et s’est terminé deux mois plus tard le 15 avril 2019.

Au moment de la rédaction, The Devil All the Time est toujours en post-production.

Quelle est la cote parentale?

Au minimum, The Devil All the Time recevra au moins une note R. En raison du ton et de la nature de l’histoire, nous nous attendons à ce que le thriller reçoive une note NC-17.

Puis-je regarder l’original en 4K?

Tout comme la majorité des Originals flambant neufs, The Devil All the Time sera disponible en streaming en 4K. Pour regarder le thriller en 4K, vous aurez besoin d’un appareil 4K, ainsi que d’un abonnement premium et d’une connexion Internet capable de diffuser des titres en résolution 4K.

Avez-vous hâte de regarder The Devil All the Time? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!