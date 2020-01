Neuf parfaits inconnus: Melissa McCarthy interprète le rôle de Frances – Hulu TV Show

Melissa McCarthy devrait jouer aux côtés de Nicole Kidman dans Nine Perfect Strangers de Hulu, marquant son premier concert télévisé régulier depuis Mike & Molly.

La série limitée – basée sur le livre du même nom de l’auteur de Big Little Lies – Liane Moriarty – se déroule dans un complexe de santé et de bien-être chic où neuf citadins éreintés se détendent. Kidman avait auparavant été choisi comme directeur de la station balnéaire Masha, “une femme en mission pour revigorer leur esprit et leur corps fatigués”, selon le synopsis officiel. “Cependant, ces neuf inconnus” parfaits “n’ont aucune idée de ce qui va les frapper.”

McCarthy, qui est également attaché en tant que producteur exécutif, jouera Frances, l’un des étrangers titulaires. Dans le livre de Moriarty, Frances est une romancière romanesque qui n’a pas sa chance et dont l’éditeur a rejeté son dernier manuscrit.

En plus de McCarthy, l’équipe créative de Nine Perfect Strangers comprend David E. Kelley (Big Little Lies) et John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow), qui serviront de co-showrunners. Moriarty et Kidman sont également des EP.

Depuis la conclusion de Mike et Molly en 2016, McCarthy est apparu dans les longs métrages Ghostbusters, Life of the Party, The Happytime Murders, The Kitchen et Can You Ever Forgive Me? (Cette dernière lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice.) Sur le petit écran, McCarthy, elle a joué son rôle de Sookie St. James dans Gilmore Girls: une année dans la vie en 2016, et s’est reproduite comme une version rehaussée d’elle-même à la télévision. Land sitcom Nobodies, sur laquelle elle était un EP.

Le rôle télévisuel le plus important de McCarthy au cours des dernières années a eu lieu en 2017, lorsqu’elle a été castée comme ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sean Spicer dans Saturday Night Live. Son séjour dans la saison 42 lui a valu un Emmy Primetime pour une actrice invitée exceptionnelle dans une série comique. Elle reviendra bientôt à NBC en tant que nouvelle animatrice de Little Big Shots, en remplacement de Steve Harvey.

Nine Perfect Strangers devrait être présenté en première en 2021. Deadline a été le premier à signaler le casting de McCarthy.