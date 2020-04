‘Never Have I Ever’ Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Après une première saison extrêmement agréable de Never Have I Ever, les abonnés réclament pour savoir si la série reviendra pour une deuxième saison. Netflix n’a pas encore pris de décision, mais nous suivrons toutes les choses de la saison 2 de Never Have I Ever.

Never Have I Ever est une série de comédies de passage à l’âge adulte de Netflix, créée par Mindy Kaling et Lang Fisher. La série originale est vaguement basée sur les expériences que Kaling a eues dans sa propre jeunesse.

La star de Breakout Maitreyi Ramakrishnan a fait ses débuts à la télévision en tant que Devi et a donné une excellente première performance. Nous pouvons nous attendre à voir la jeune jeune star canadienne-tamoule dans de nombreux projets à venir.

Netflix a-t-il renouvelé Never Have I Ever pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 30/04/2020)

Sachant qu’au moment de la rédaction de cet article, Never Have I Ever venait juste de tomber cette semaine, il est encore trop tôt pour que Netflix prenne une décision sur l’avenir de la série.

Les fans ne devraient pas être inquiets à ce stade, Netflix peut prendre beaucoup de temps pour décider de renouveler les originaux, ce qui prend généralement un mois, parfois plusieurs.

Netflix base ses renouvellements sur le nombre d’abonnés qui se connectent pour regarder une série originale. Il existe également de nombreux facteurs cruciaux qui entrent en jeu dans la décision de renouveler une série, tels que

Chaque épisode a-t-il été regardé? Combien de comptes ont revu la série? Abonnés qui ont abandonné après un épisodeLe nombre d’abonnés qui n’ont pas terminé la saison

Les fans seront ravis d’apprendre que Never Have I Ever a été extrêmement populaire sur Netflix. La série fait partie des 3 meilleures émissions de télévision sur Netflix dans plusieurs régions du monde.

Que pouvons-nous attendre de la prochaine saison de Never Have I Ever?

La finale de Never Have I Ever nous a laissé nous demander ce qui se passerait dans la saison 2.

Un triangle d’amour Devi

Les indices étaient là tout au long de la première saison, mais ce n’était qu’une question de temps avant que Devi et Ben ne s’embrassent.

Cela entraîne de nombreuses complications pour le jeune couple car Ben est actuellement dans une relation, et Devi avait précédemment poursuivi Paxton, qui maintenant, grâce à sa sœur, semble véritablement intéressé par Devi.

La saison prochaine, nous verrons beaucoup de rencontres maladroites entre Devi et Ben alors qu’ils essaient tous les deux de comprendre leurs propres sentiments l’un pour l’autre et leurs autres intérêts amoureux respectifs.

Si Devi devait rejeter Paxton, l’une des rares choses pourrait se produire; cela ne fait qu’inciter Paxton à obtenir la seule fille à le rejeter, d’autres garçons populaires de l’école peuvent s’intéresser à Devi, et enfin, les filles de Sherman High qui sont entichées de Paxton peuvent devenir un peu hostiles avec Devi.

Vous déménagez en Inde et une famille fracturée?

Il reste à savoir si la mère de Devi veut toujours que la famille déménage en Inde.

Devi et Nalini ont pu régler leurs différends pour répandre les cendres de Mohan, mais il y a encore beaucoup de problèmes sous-jacents que la paire doit résoudre ensemble.

Devi veut l’amour et l’approbation de sa mère et la rendre fière, tandis que Nalini a eu du mal à l’élever pour qu’elle soit, ce qu’elle croit être, la fille parfaite.

Les deux ont eu du mal à se réconcilier avec le décès de Mohan, mais j’espère que la propagation de ses cendres est le tremplin dont ils ont tous deux besoin pour réparer leur relation rompue.

Kamala pour se fiancer?

Kamala et Prashant ont débuté lors de leur première rencontre, malgré le scénario délicat impliquant l’ancien petit-ami de Kamala, Steve.

Nous pouvons nous attendre à ce que Kamala et Prashant parlent davantage et peut-être commencer à sortir ensemble comme le ferait un couple américain avant de faire le saut pour se fiancer.

Le premier amour de Fabiola

Après être enfin sortie du placard de ses amis et de sa mère, et de façon inattendue de sa classe, Fabiola a maintenant un rendez-vous avec Eve, qu’elle avait écrasé pendant toute la première saison.

La saison prochaine explorera la vie amoureuse de Fabiola avec Eve, et nous verrons probablement une certaine hilarité chez les adolescents, car Fabiola est susceptible de demander des conseils de rencontres à Elanor et Devi.

Quels acteurs devraient revenir dans la saison 2 de Never Have I Ever?

Les acteurs suivants devraient revenir dans la deuxième saison de Never Have I Ever:

DeviMaitreyi Ramakrishnan * A fait ses débuts dans Never Have I Never * KamalaRicha Moorjani9-1-1 | Le projet Mindy | NCIS: Los AngelesBenJaren LewisonTag | 90 pieds de la maison | A Horse TalePaxton Hall-YoshidaDarren BarnetC’est nous | ÉCRASER. | Criminal MindsLe narrateur / Lui-mêmeJohn McEnroeM. Actes | Jack et Jill | Gestion de la colèreDr. NaliniPoorna JagannathanLa nuit de | Delhi Belly | Mieux appeler SaulEleanorRamona YoungLegends of Tomorrow | Bloqueurs | Régime Santa ClaritaFabiolaLee RodriguezClass of Lies | Grown-ishDr. Jamie RyanNiecy NashClaws | Reno 911! | G-ForceMohanSendhil RamamurthyLe saumon slammin ‘| La belle et la bête | HeroesM. Emplois chez ShapiroAdam ShapiroSteve | Maintenant tu me vois | Anatomie de Sense8PrashantRushi KotaGrey | 9-1-1 | Famous in LoveComment les abonnés et les critiques ont-ils répondu à Never Have I Ever?

Les abonnés comme les critiques ont extrêmement bien réagi à la première saison de Never Have I Ever.

Au moment d’écrire ces lignes, la série a les cotes suivantes:

Nous avons supprimé l’un des avis critiques sur Rotten Tomatoes grâce à un critique particulier qui a examiné Never Have I Ever deux fois. Cela porte le Tomatomètre de 93% à 97%!

Réponse de l’abonné

Il suffit de dire que la réponse des abonnés a été extrêmement bonne en ligne.

#Je n’ai jamais

Moi, l’épisode 1 de Never Have I Ever: ugh, c’est tellement prévisible et l’embarras de la seconde main est irréel Moi, épisode 10 de Never Have I Ever: pic.twitter.com/kjGLb7tDcd – Lewis (@RkeZap) 30 avril 2020

Hier soir, j’ai tout mordu de Never Have I Ever sur Netflix, et laissez-moi vous dire à quel point c’est incroyable et hilarant. pic.twitter.com/XjI6IYgpo5 – sincèrement, lierre marie. (@sincerely__ivy) 29 avril 2020

Il y a également eu beaucoup d’amour pour l’acteur Sendhil Ramamurthy, qui incarne le père de Devi dans la série.

Never Have I Ever saison 2 Netflix date de sortie

Jusqu’à ce que la série soit renouvelée et que la production commence pour une deuxième saison, la date de sortie à ce stade n’est que spéculation.

Le tournage de la série a eu lieu en septembre 2019, donc en supposant que la production pour la saison 2 puisse recommencer, il est fort probable que nous verrons Never Have I Ever revenir dans le Printemps 2020.

