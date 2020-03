“New Amsterdam”: Daniel Dae Kim Cast en tant que chirurgien traumatologue dans la saison 2

HISTOIRES CONNEXES

Un nouveau médecin fait son entrée à New Amsterdam: le vétérinaire d’Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim reviendra au cours de la saison 2 du drame NBC, comme l’a appris le Dr Cassian Shin, le nouveau chirurgien en chef des traumatismes, TVLine. Il fera ses débuts dans l’épisode du 7 avril.

Le Dr Shin se joint au personnel alors que l’hôpital traverse un éventuel remaniement: le Dr Floyd Reynolds, qui est le chef de la chirurgie cardiovasculaire, a récemment déclaré au directeur médical Dr Max Goodwin qu’il prévoyait de déménager avec sa fiancée à San Francisco.

Kim n’est pas étranger aux drames médicaux: il est producteur exécutif sur The Good Doctor d’ABC, sur lequel il a également récidivé en tant que Dr Jackson Han. Avant cela, il a joué Chin Ho Kelly pendant sept saisons sur Hawaii Five-0 de CBS et a joué dans le hit ABC Lost en tant que Jin-Soo Kwon. Ses autres crédits TV incluent The Legend of Korra, 24 et Angel.

New Amsterdam a été renouvelé en janvier pour trois saisons supplémentaires, qui se poursuivront jusqu’en 2023. En énumérant de nombreuses raisons pour le renouvellement pluriannuel, le président de NBC Entertainment, Paul Teledgy, a fait allusion au «potentiel de retombées», ajoutant: «Je peux imaginez un monde entier autour de New Amsterdam. »

New Amsterdam est diffusé le mardi à 10 / 9c.

Êtes-vous ravi que Kim rejoigne le personnel de l’hôpital? Frappez les commentaires avec vos pensées!