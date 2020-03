“New Amsterdam” Saison 2 raccourcie – Épisode tiré pour Coronavirus

New Amsterdam suspend un épisode à venir sur une pandémie de grippe par respect pour la crise actuelle des coronavirus qui balaie le monde.

“Le monde a besoin de beaucoup moins de fiction en ce moment, et beaucoup plus de faits”, écrit le créateur de la série David Schulner dans un essai pour Deadline. «Nous avons montré ce qui se passe lorsque notre hôpital doit ériger des tentes dans le parking parce que chaque lit est pris. Aujourd’hui, nous nous sommes réveillés avec des images de tentes érigées par des militaires pour servir de morgues de fortune à l’extérieur de l’hôpital de Bellevue alors que New York se préparait à une augmentation potentielle du nombre de victimes de coronavirus. Parfois, ce que le miroir reflète est trop horrible à regarder. » (Cliquez ici pour lire le reste de son essai.)

Avec l’épisode pandémique – initialement prévu pour être diffusé le 7 avril – mis de côté, New Amsterdam n’a plus qu’un épisode terminé à diffuser. Ainsi, après deux semaines de rediffusions diffusées les 31 mars et 7 avril (dans un nouveau créneau horaire 9 / 8c), la finale de la saison 2 arrivera le mardi 14 avril.

(Note latérale: Si cela aide à éliminer la piqûre d’une saison raccourcie, n’oubliez pas que New Amsterdam a récemment été renouvelé pour trois saisons supplémentaires. Cela ne va nulle part.)

Dans une vague d’ironie malheureuse, Daniel Dae Kim – qui a récemment été testé positif pour le coronavirus – a été invité dans cet épisode en tant que médecin qui rejoint la lutte contre la pandémie.

Vos espoirs pour le reste de la saison raccourcie de New Amsterdam? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.

