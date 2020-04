“ New Girl ”, c’est comme sortir avec des amis tout en prenant des distances sociales – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le spectacle: Nouvelle fille

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Charme bizarre Jess (Zooey Deschanel) emménage dans un nouvel appartement avec trois colocataires masculins après une rupture dévastatrice. Il s’avère que ses nouveaux colocataires (joués par Jake Johnson, Max Greenfield, et Lamorne Morris) sont aussi des cinglés charmants. Une amitié originale s’ensuit et tout cela est très, très drôle.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Sur le papier, il n’y a littéralement rien de spécial à propos de New Girl, qui a couru sur Fox de 2011 à 2018. En fait, cela semble carrément hacky et fatigué: une fille excentrique a trois colocataires masculins?! Qu’est-ce que c’est, 1972? Mais alors que ce concept peut être difficile à une époque où la comédie télévisée est devenue de plus en plus expérimentale et audacieuse, New Girl a quelque chose que vous ne pouvez pas simuler ou fabriquer: des acteurs principaux avec une chimie indéniable et incomparable qui fonctionne quelle que soit la combinaison de personnages partageant l’écran. dans une scène donnée.

Honnêtement, c’est ce concept de base qui m’a éloigné de New Girl pendant longtemps, même si mon autre significatif a insisté pour que je le regarde. Et bon sang, ils avaient raison. Maintenant que toute la série est terminée et diffusée sur Netflix, je suis accro. Bien que j’aurais certainement été accroché à une autre époque, la série se sent particulièrement bien pour ce moment donné. Au cours d’une pandémie littérale où je ne peux voir aucun de mes vrais amis, le fait de pouvoir passer du temps avec Jess et Nick et Schmidt et Winston et Cece a véritablement un nettoyage pour l’âme. Bien sûr, ce ne sont pas mes vrais amis, mais ils sont assez proches pour l’instant. Le ton agréable du spectacle et son ambiance décontractée, décontractée et amicale les invitent à accueillir les visiteurs dans votre salon.

À ce stade, lors de ma première traversée de la série (je viens de terminer la première saison au moment où j’écris ceci), la plus grande force de New Girl reste son casting, qui élève les épisodes les plus faibles tout en suralimentant les entrées les plus inspirées. Deschanel, Johnson, Greenfield, Morris et Hannah Simone (en tant que meilleur ami de Jess et membre éventuel du groupe) sont des gens talentueux et drôles dans le vide, mais lorsqu’ils sont placés dans la même pièce, l’électricité entre tous pourrait alimenter une douzaine de sitcoms de moindre importance. C’est un triomphe de casting, de comédie et de développement de personnage, le genre d’éclair dans un ensemble de bouteilles que chaque série de comédie souhaite pouvoir goûter.

J’imagine que New Girl aura ses hauts et ses bas pendant que je la regarde. J’imagine qu’il y aura des patchs rugueux et des séquences inspirées. Mais je sais que ce sont mes nouveaux amis à la télévision et en ce moment, je les chéris.

