New Wonder Woman 1984 arrive au Super Bowl

Nombreux sont les spots télévisés que nous avons vus lors de la bataille entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl LIV. Et alors que la plupart d’entre eux étaient, en fait, très répétitifs, Warner Bros. vient de nous surprendre avec un étrange teaser de Wonder Woman 1984 pour promouvoir non seulement le nouveau film de Diana Prince … mais le savon? Voyons, voyons, ralentissons.

Comme dans les bandes-annonces précédentes de Wonder Woman 1984, Diana (Gal Gadot) apparaît à l’intérieur d’un centre commercial pour sauver la journée, montrer des bottines scintillantes et impressionnantes et rencontrer … Charlie Day (de First Fight, 2017) avec un panier plein de vêtements sales? Ici, rien n’a beaucoup de sens.

Voici le spot:

Dans Wonder Woman 1984, la princesse Diana reviendra – plusieurs décennies après Wonder Woman (2017) – pour faire face à une nouvelle menace incarnée par deux terribles méchants: Maxwell Lord et Cheetah. En plus de cela, il rencontrera également, en quelque sorte, l’amour de sa vie Steve Trevor. Nous croyions déjà cet homme adorable plus que mort.

Wonder Woman 1984 Il sera présenté le 5 juin 2020. Le casting comprendra également Chris Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig.

