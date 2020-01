New York a vu le jour avec des peluches de koala pour obtenir des dons pour l’Australie

Les terribles incendies qui ont frappé les forêts australiennes au cours des 4 derniers mois ont tué au moins 1 milliard d’animaux qui habitaient la région; parmi eux une espèce unique qui vit principalement dans la région: les koalas.

Cet événement a été si atroce que les koalas sont à un petit pas de devenir une espèce en voie de disparition, alors plus que jamais nous devons nous unir en tant que monde pour aider à sauver cette espèce et aussi protéger des milliers d’animaux qui ont subi les ravages des incendies.

Pour aider ces petits, l’agence australienne Cummins & Partners a créé une grande campagne à New York appelée “Koalas de New York” où ils ont monté plusieurs koalas empaillés dans la ville afin de sensibiliser et donc de récolter des fonds pour aider Conservation de la faune australienne.

Si vous traversez les rues de New York, vous pouvez trouver les koalas étreignant les feux de circulation, les lanternes et autres monuments, accompagnés d’un panneau avec la légende suivante:

«Un milliard de la faune unique au monde est mort dans les incendies de forêt en Australie. Aidez-nous à sauver ces koalas. »

La campagne consiste à demander aux gens des dons via la plateforme numérique Go Fund Me, pour protéger les animaux en danger. Avec seulement trois jours de publication, plus de 7 700 $ sur les 10 000 estimés ont été collectés.

En plus de la plateforme de collecte, vous pouvez en savoir plus sur ce projet incroyable dans le compte instagram officiel @koalasofnyc où les photographies et le contenu spécial de cette grande initiative sont partagés.

Applaudissez les créateurs de cette grande campagne et soutenez tout le monde pour protéger la faune australienne!

