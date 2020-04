New York fait 11 500 morts de Covid-19

NY.- New York Il a enregistré 752 décès dus à COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte officiellement le nombre de décès à 11 586, a rapporté le gouverneur, Andrew Cuomo.

Le nombre total de cas dans l’entité est passé à 213 000 779; plus de la moitié sont concentrés dans la ville de New York, où 118 mille 302 infections vont de coronavirus et le taux d’infection pour 100 000 personnes est supérieur à la moyenne de l’État, avec 97 contre 59.

Bien que le nombre de nouveaux décès dans l’État soit élevé, il ne dépasse pas le record de 799 enregistré le 9 avril et est légèrement inférieur à la hausse enregistrée mardi, qui a rompu une courte séquence de deux jours de diminution du montant journalier. des décès.

À partir de demain, tous les New-Yorkais DOIVENT porter un couvre-visage en tissu ou un masque lorsqu’ils sont en public et dans des situations où la distanciation sociale ne peut être maintenue. pic.twitter.com/rncWmNjyZ0

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 16 avril 2020

Cependant, le décompte du gouvernement de l’État n’inclut pas les plus de 3700 personnes à New York qui sont décédées sans avoir été testées et il est maintenant présumé que COVID-19 pourrait être la cause des décès, a rapporté Le New York Times.

Cuomo a averti lors d’une conférence de presse que le nombre de décès dans l’État pourrait changer alors que les autorités travaillent avec des maisons de soins infirmiers et d’autres sites pour calculer le nombre. perte de vie causée par le virus.

De même, le maire de New York a annoncé qu’à partir de samedi, tout le monde dans l’État devra porter des masques si, étant en public, ils ne peuvent pas se tenir à au moins deux mètres des autres personnes, et a averti que quiconque ne respecterait pas la disposition pourrait encourir des sanctions civiles.

