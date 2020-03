New York Met Gala reporté par un coronavirus

New York Met Gala est reporté par le coronavirus | .

Le Met Gala, étant l’un des plus grands événements caritatifs et celui qui a commencé l’exposition de mode a été reporté en raison du coronavirus du pandémie mondiale qui a tourmenté le monde.

La Gala du Metropolitan Museum Bien qu’il soit mieux connu sous le nom de «Met Gala», il pourrait être considéré comme la plus grande fête annuelle aux États-Unis.

Cet événement important était prévu pour le 4 mai, il a été reporté jusqu’à nouvel ordre, a annoncé lundi le président de gala et rédacteur en chef de Vogue USA, Anna Wintour, dans un éditorial.

Dans le sillage du coronavirus et en raison de la fermeture “responsable et inévitable” du musée, l’ouverture de l’exposition de cette année, “About Time: Fashion and Duration”, et le gala d’ouverture “seront reportés à une date ultérieure”, a écrit Wintour. , président du Met Clothing Institute.

Depuis quelques jours, les théâtres de Broadway ont été fermés, ainsi que d’autres institutions culturelles, y compris les musées du pays.

Tout cela dans le but d’éviter plus d’infections qu’il n’y en a déjà, puisque 4138 cas ont été présentés et au moins 69 personnes ont perdu la vie, selon l’Université Johns Hopkins.

La plus grande caractéristique du Met Gala c’est qu’elle rassemble chaque année la crème des célébrités américaines, qui viennent à la soirée avec des dessins excentriques dont on parle pendant et après l’événement, certains devenant même assez emblématique.

Chaque billet coûte environ 35 000 $ chacun et il faut entre 200 000 $ et 300 000 $ pour réserver une table.

La soirée au profit de Institut de l’habillement, connu sous le nom de gala du Met, permet chaque année de collecter une grande partie du budget de cette division du Metropolitan Museum.

Bien qu’une date provisoire n’ait pas encore été mentionnée, on pourrait supposer qu’elle sera reportée jusqu’à ce que les autorités lèvent la quarantaine dans le pays et le danger de contracter coronavirus a été radicalement diminué.

Le thème choisi pour le gala de cette année est intitulé “A propos du temps: mode et durée” qui peut être un peu influencé par l’œuvre emblématique ” ” de Virginia Woolf qui parle du passage du temps dans l’histoire de la mode.

