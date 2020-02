Nia chantera avec Estrella Morente comme privilège d’être la favorite du Gala 5

Contrairement aux éditions précédentes, dans «Opération Triunfo 2020», le favori de chaque semaine ne bénéficie pas de l’immunité face aux nominations. Le plus voté par le public a perdu ce privilège et fait face au verdict du jury comme le reste de ses coéquipiers mais, en contrepartie, Le programme vous offre un prix spécial qui varie chaque semaine. Alors qu’Eva, Flavio et Samantha ont pu s’exprimer et voter lors de leurs représentations de gala, Hugo a pu se sauver ou sauver l’un de ses coéquipiers.

Dans le Gala 5, c’est Nia qui est devenue la favorite du public après éblouissez avec votre performance de “Run the World (Girls)”, chanson originale de Beyoncé. Le privilège, dans ce cas, était chanter avec un artiste invité, circonstance que même si c’était habituel dans les éditions précédentes, c’est la première fois que cela se produit dans ‘OT 2020’. La performance ne comptera pas pour les nominations, mais s’ajoutera à votre affectation hebdomadaire.

Estrella Morente chantera avec Nia (‘OT 2020’)

La directrice de la Noemí Galera Academy a annoncé ce mardi à Nia l’artiste avec qui elle partagera la scène du Gala 6 de ‘OT 2020’: Étoile Morente. Ensemble, ils interpréteront la chanson “Back”, original de Carlos Gardel. Il rejoint “The Last Night”, le thème de Luis Miguel que la candidate se précipite cette semaine avec son partenaire Jésus.

Avec les deux chansons, un tango et un boléro, vous pouvez démontrer une autre facette plus émotionnelle de vous-même et, dans ce deuxième cas, vous aurez le sort que la musique et les palmiers seront en direct rigoureux. Samedi, ils se rencontreront et répéteront ensemble pour la première fois, bien que Nia ait déjà pris des tons de piano avec Manu Guix.

Nia, transformée en star acclamée

Nia n’a pas encore quitté l’Académie et est déjà acclamée à l’étranger. Sa performance avec “Run the World”, dans laquelle il a démontré ses excellentes compétences en tant que chanteur et danseur, a rejoint le trajectoire impeccable que le canari entretient dans le show de talents de La 1 et Gestmusic et le public s’est tourné pour la soutenir. D’anciens candidats à l’OT comme Alba Reche ou María Escarmiento ont partagé leur enthousiasme après le numéro et même MTV a demandé à Roberto Leal via les réseaux s’ils pouvaient “voler” le triomphe face aux prochaines EMA.

.