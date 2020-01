Nia, de ‘OT 2020’, dénonce un cas de racisme au Théâtre Barceló de Madrid

L’Académie de ‘OT 2020’ est un endroit où les triomphes passent des heures à répéter les problèmes qu’ils doivent défendre dans les galas vivants de l’espace, mais dans lequel ils parlent aussi de tout ce qu’ils ont vécu tout au long de leur vie. Leurs expériences se dévoilent quotidiennement et c’est précisément ce qui s’est passé le mercredi 22 janvier. Une conversation que les téléspectateurs 24 heures sur 24 de la chaîne de talents pourraient entendre entre Nia et Maialen, Bruno, Nick, Jesus ou Flavio, ont découvert un grave épisode de racisme vécu par le triomphe.

Théâtre Barceló y Nia, de «OT 2020»

Nia leur a raconté l’une des premières expériences qu’elle a vécues à son arrivée à Madrid. “La première fois que je suis venu à Madrid, j’avais 18 ans, Je suis venu avec mon petit ami, mon premier petit ami et nous sommes allés dans une discothèque de la ville, le Théâtre Barceló“Il a commencé à compter. Quelle a été la surprise? Les portiers et les responsables du lieu l’ont empêché d’entrer.” Ils ne m’ont pas laissé entrer, j’ai atteint la porte et ils ne m’ont pas laissé entrer. Et j’étais vieux parce que j’avais déjà 18 ans, mais je ne pouvais pas entrer. “Ses coéquipiers étaient totalement choqués. ne comprenant pas la raison pour laquelle Nia avait été interdite sur les lieux.

“Nous avons demandé la raison et ils m’ont dit que le droit d’admission était réservé. Dans ma vie, j’ai eu un cas de racisme si lourd comme ça Quelque chose comme ça ne m’était jamais arrivé en Espagne “, a poursuivi la chanteuse. Elle a dit qu’à Berlin, par exemple, elle était également empêchée d’entrer dans un endroit, mais c’était à cause de la façon dont ils étaient habillés:” Là, nous étions très bien soignés, mais au Barceló Theatre, je portais un blazer, un pantalon skinny et des talons, Elle était très jolie. Mais nous n’avons pas pu entrer et ils nous ont tous les deux alignés“Un épisode totalement désagréable et surprenant dont Nia a voulu parler pour démontrer le racisme qui existe toujours dans notre société.

Homophobie au théâtre Barceló

Ce n’est pas la première controverse entourant la salle bien connue du centre de Madrid et c’est que la salle Il a été boycotté il y a quelques mois après que la formation VOX d’extrême droite y ait tenu la réunion «Cañas por España». A cette époque, une représentation du collectif LGBTI + a décidé de manifester son rejet de la salle car elle organise également des soirées proLGBTI + comme la «Tanga Party». Mais il y a plus et c’est qu’Anabel Mua, influenceuse et blogueuse connue, a raconté un épisode terrible et surréaliste qui a vécu en été. Certains amis qui l’ont accompagnée ont été interdits de port pour le maquillage et les boucles d’oreilles. Selon Mua, les responsables de la salle lui ont même conseillé d’entrer sans ses amis, ce qu’elle n’a visiblement pas accepté.. “Il ne peut pas en être ainsi”, s’est plaint l’influenceur de son temps.

.