Nia, déçu en dépit éblouissante dans les premiers micro-ordinateurs passe Gala 5

Comme tous les mercredis après-midi, les concurrents de ‘OT 2020’ ont affronté le 12 février le premier laissez-passer de bus après l’expulsion de Nick, cette fois, du Gala 5. Un rendez-vous hebdomadaire dans lequel non seulement les nominés Anaju et Javy chanteront en solo, le second avec une de leurs propres compositions, mais aussi Nia, Eva et Gèrard, laissant un total de quatre duos.

Les nominés Anaju et Javy, dans la première passe micros du Gala 5 de ‘OT 2020’

Anaju a inauguré le col avec “La sandunguera”, un thème avec lequel il a impressionné les enseignants. “Je ne changerais rien, c’est brutal”, a avoué Manu Guix. « Vous avez l’attitude et le rouleau et vous tirer », a déclaré Vicky Gomez, après avoir constaté que les étapes de travail étaient « différentes sources » que « la plus libre que vous me sens beaucoup mieux. » “Je vois tout le travail que nous avons accompli ici”, a salué Mamen Mendizábal, qui a à peine souligné les nuances à polir. Quant à Javy, son état de santé a adopté un projet de loi dans sa voix tout en interprétant sa propre chanson, “Qu’est-ce que Neruda saura”, qui, selon Guix, “sonne plutôt bien”.. “D’ici à dimanche, c’est résolu”, a déclaré Noemí Galera, après quoi Mamen a parié pour donner “plus d’accents” à l’interprétation, tandis qu’Ivan Labanda a souligné la nécessité de voir un “voyage” interprétatif tout au long de la chanson.

Au tour de Samantha et Hugo, son interprétation de “Tu vas rester” a laissé certains aspects vocaux à améliorer, parmi lesquels les professeurs ont souligné l’importance de la deuxième vocalisation. “Je ne pense pas que vous soyez conscient de sa beauté”, a déclaré Manu, tandis que Labanda a dit qu’il était “une autre personne”. “C’était tellement intéressant, que je suis plein avec lui. Ça vous va très bien”, a recommandé le professeur de théâtre, qui a également conseillé de “gérer l’espace, comment je sers l’autre” pour “être connecté” pendant la représentation. “C’est incroyable la rapidité avec laquelle vous faites les choses”, a salué Mamen de Samantha, avant de souligner la tendance d’Hugo à se serrer la gorge en agissant.

“Être trop exigeant est nocif”

Nia lors de sa performance lors de la première passe micros du Gala 5 de ‘OT 2020’

Nia a été la première à agir seule sans être nominée, avec le puissant “Run the World (Girls)”, qui n’a pas laissé un très bon goût malgré tout donner. «C’est génial ce que vous venez de faire. Vous avez donné la piste lundi. Ne pas embourber », Naomi l’a encouragée, se joignant aux opinions du reste de ses camarades de classe, après quoi elle a déclaré que “vous êtes absolument capable de le faire”. “C’était un gala”, a déclaré Manu, avant que Vicky avoue qu’elle et Nia savaient toutes les deux “qu’il y a des choses qui ne sont pas sorties, mais seulement vous et moi avons appris.” “Il ne peut pas être parfait, nous venons de le mettre en place”, a déclaré le professeur. “Être trop exigeant est nocif. N’en faites pas trop. Vous ne pouvez pas manquer de confiance avec le niveau que vous avez”, a déclaré Guix.Après avoir obtenu des évaluations encouragent le candidat un peu déçu, malgré la puissance qu’il avait montré.

L’interprétation, le point faible

“C’est vert, ça va se calmer”, a expliqué Guix après l’interprétation de “Looking for paradise”, de Rafa et Anne, dont la santé s’est reflétée dans leur performance. “Chanter d’une manière à laquelle vous n’êtes pas habitué a beaucoup de mérite”, a salué le réalisateur, avant de souligner l’importance de “transmettre le bonheur”. “C’est super sympa d’avoir deux styles différents dans la même chanson. Profitons-en, parce que vous pouvez le faire. Vous devez sauter dans le vide.”, A déclaré Labanda, tandis que Mamen a salué le “bon travail” et s’est dite “super fière” d’Anne. Dans le cas d’Eva, le candidat a interprété “Je suis des rivières”, dont il a souligné certains aspects vocaux à peaufiner. « Je reviens te voir profiter et il est incroyable quand vous aimez ce que vous faites. Parce qu’alors, tout semble bien, » dit Guix. « Il a été très cool, mais si plus de mouvements que vous obtenez le vôtre et le mettre en action, il sera étonnant », Prédit Vicky, qui a rejoint Labanda pour conclure en soulignant le besoin de “magnétisme et d’en profiter encore plus”.

La simplicité est l’un des points sur lesquels les enseignants ont le plus insisté lors de l’évaluation Flavio et Maialen et leur “Perfect Day”. « Vous avez la possibilité de faire quelque chose de très bien, mais cette chanson ne supporte pas artifices »dit Guix, qu’Ivan a rejoint. “Cela ne mène pas à la mort, c’est un danger qui peut avoir. Il faut faire attention, c’est vivant de la simplicité”, a expliqué Labanda, après que Mamen ait souligné “plusieurs choses” à améliorer. Quant à Gèrard et son interprétation de “Prometo”, les enseignants ont souligné l’importance d’être libéré au niveau interprétatif. “La voix était belle, vous manquez”, a déclaré Joan Carles Capdevilla, après quoi Manu a déclaré que “je manque ce point d’être emporté”, car je l’ai toujours fait “dans un cadre de correction”. “Il n’y a rien à craindre parce que vous commencez à un niveau correct”, a ajouté le réalisateur, avant d’exprimer son désir de “voir que vous vous abandonnez”, tandis que Mamen a avoué qu’il avait “quatre bêtises à vous dire” au niveau vocal.

L’importance de profiter

Les garçons de ‘OT 2020’ lors de la performance de groupe lors de la première passe micros du Gala 5

Bruno et Jésus étaient responsables d’agir avec « Tout le monde », avant de conclure la chanson avec le laissez-passer de groupe. Une interprétation de cette Mamen prédit que « sinon coupé et je crois plus, Raze ». “Cela doit être fait à partir d’une conviction absolue”, a conseillé Manu, tandis que Vicky a souligné que “pour quelqu’un qui n’a jamais dansé, ce n’est pas facile”. “Je sais que tu travailles, j’adore voir que tu as de l’attitude”, a salué l’enseignant, avant de souligner l’importance “d’en profiter, de faire jouir”Après quoi Mamen a conclu en disant « choses voix qui étaient quelque part ». Ensuite, les candidats ont mis fin au laissez-passer avec “Taste of love”, un sujet qui, selon Guix, “ne peut se tenir que si vous passez un bon moment”, avant que les enseignants ne disent au revoir aux garçons.

.