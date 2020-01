Nia éclipse Ariadna dans une deuxième passe micros du Gala 1 avec des améliorations notables

L’après-midi du vendredi 17 janvier, ‘OT 2020’ a célébré son deuxième micros pass du Gala 1 et, en plus, la deuxième édition. Un nouveau défi pour les candidats, qui ont dû démontrer le travail qu’ils avaient accompli depuis mercredi, lors de leur première lors de la première passe, et qui s’est terminé par le mélange en l’honneur de Marisol, à la suite du Goya honoraire qui recevra lors du gala de remise des prix à partir du 25 janvier.

Ariadna et Nia dans la deuxième passe micros du Gala 1 de ‘OT 2020’

Gèrard Rodríguez et Anaju ont été chargés d’ouvrir à nouveau le col avec “Up”, un thème avec lequel les deux ont démontré une plus grande force et encore plus de confiance dans l’action, par rapport à la première passe. Quant à la performance de Maialen et Bruno avec “Sinmigo”, les deux ont de nouveau fait ressortir leur grande connexion sur scène, s’améliorant vocalement par rapport à la passe précédente.

Le changement d’attitude d’Eli Sánchez avec Jesús Rendón lors de son interprétation de “Dare” était plus qu’évident. A cette occasion, le candidat de ‘OT 2020’ était plus détendu, plus infecté par l’attitude de son partenaire, au point que l’on pouvait dire qu’il jouissait, quelque chose qui a fini par infecter les professeurs. Dans le cas de Flavio Fernández et Anne Lukin avec leur “Another love”, la première a été créée en jouant du piano après l’avoir reportée à la première passe, tandis que les nerfs ont joué un tour à son partenaire, qui a eu un petit laps de temps qu’il a atteint surmonter en poursuivant votre performance.

Nia et Ariadna, décompensées

Au tournant de Nia Correia et Ariadna Tortosa, la Barcelone était plus optimiste que dans la passe précédente, où elle a fini par s’effondrer, et s’est même avérée s’améliorer en termes de chorégraphie. Cependant, l’attitude de son partenaire se démarquait au-dessus d’Ariadna, donnant l’impression que le Canari tirait Tortosa tout au long de la représentation. Bien au contraire de ce qui s’est passé avec Javy Ramírez et Samantha lors de leur interprétation de “Je vous attends ici”, où les deux se sont améliorés en termes d’énergie avec un Ramírez plus contrôlé, laissant la place à une meilleure chimie entre eux.

Bien que les professeurs aient souligné Nick, Eva et leurs “Little talk” dans leur premier passage la “séparation” qui existait entre les deux pendant la performance, les deux candidats ont montré qu’ils y avaient travaillé, montrer plus d’empathie et une meilleure attitude. Une bonne chimie que Rafa et Hugo, avec “Tu calorro”, ont encore distillé lors de sa performance, dans laquelle les deux ont rendu leur attitude très claire selon la chanson.

Satisfaction des performances du groupe

Les garçons de «OT 2020» dans la performance de groupe de la deuxième passe micros du Gala 1

Tous se sont joints à la fin du micros pass, afin d’interpréter le mélange de Marisol par lequel ils ont attiré l’attention de Manu Guix lors des répétitions et même lors du premier passage, étant donné que certains n’avaient pas appris leur phrase respective. Erreur que les garçons ont résolu dans la deuxième passe, où son interprétation chorale a laissé des visages de satisfaction évidents chez les professeurs. “Si quand tu veux, tu fais bien”, a expliqué Noemí Galera, qui avait souligné lors du démarrage de la passe que “le groupe est aussi important que ce que vous faites chacun”.

