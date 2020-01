Nia et Anaju se démarquent dans une deuxième passe de micros du Gala 2 qui promet plusieurs numéros

L’après-midi du vendredi 24 janvier les concurrents de «OT 2020» ont fait face à leur deuxième passe micros du Gala 2, après mercredi conclu le premier avec une touche d’attention de Noemí Galera devant le manque évident d’énergie des concurrents. Une date qui, encore une fois, a commencé avec les nominés Ariadna et Nick Maylo et s’est terminée avec la performance du groupe, dans ce cas, “Je serai là pour toi” de The Rembrandts, le thème phare de la série à succès “Friends”, avec lequel les concurrents semblaient conclure la passe avec de très bonnes vibrations.

Anaju et Nia dans la deuxième passe micros du Gala 2 de ‘OT 2020’

Ariadna et Nick ont ​​déjà reçu des éloges dans la passe précédente pour leur changement d’attitude évident, grâce auquel ils se sont encore améliorés après avoir brillé mercredi avec leurs performances respectives. À cette occasion, tous deux ont exprimé très clairement leur désir de rester à l’Académie en démontrant les pouvoirs de leurs voix, dans deux performances dans lesquelles Ariadna et Nick ont ​​démontré dans leurs chansons (“You Know I’m No Good” et “Jealous”) respectivement plus d’attitude et plus de sentiment, bien que la seconde soit plus statique, avec moins de présence scénique.

Quant au duo d’Eva B et Flavio avec “Copenhague”, le couple avait souffert à la première passe, quelque chose que les deux ont réussi à surmonter avec un meilleur rapport mais toujours améliorable, quelque chose qui se reflétait également dans la performance de Rafa et Eli . Les deux candidats étaient assez paresseux en termes de mouvement dans la passe précédente malgré l’interprétation de “Bonita”, quelque chose qu’ils ont résolu dans la deuxième passe avec plus de mouvement et une meilleure attitude, bien qu’il y ait encore une possibilité d’amélioration, en particulier au niveau vocal. Dans le cas de Anne et Maialen, toutes deux mises en avant dans la première passe avec “Ilargia”, une interprétation à laquelle le duo a donné cette fois plus de force et d’émotion, avec les voix les mieux travaillées, et un changement dans la mise en scène par laquelle les deux ont été plus à l’aise, simplement debout, échangeant des regards.

Gaspiller une bonne énergie

Gèrard et Hugo ont été plus “coupés” lors de la première passe, ce qui a réussi à faire preuve d’une meilleure attitude, cohérente avec la chanson “Sucker”, dans laquelle les deux obtenus ont montré une énergie très similaire et de bonnes vibrations, s’améliorant au niveau vocal mais sans être complètement poli. La conversation de Jésus avec Noemí Galera semblait avoir un certain effet sur l’Andalou, compte tenu de son faible départ dans sa performance avec Samantha. Une attitude qui a changé au fur et à mesure de leur progression dans la chanson “Mediterranean”, où les deux étaient plus sûrs et synchronisés, à la fois corporels et vocaux.

Le duo Anaju et Nia et celui formé par Bruno et Javy ont réussi à mettre la touche finale à la passe avec une très bonne attitude lors de leurs performances respectives. Les deux premiers ont démontré avoir travaillé pour intégrer la voix et la danse lors de leur interprétation de “Guantanamera”, un thème avec lequel ils ont réussi à infecter les personnes présentes et ont démontré les pouvoirs de leurs voix. Quant à Bruno et Javy, tous deux ont dilapidé une attitude et une force qui cadraient parfaitement avec “Much Better”, un sujet dans lequel les deux se sont améliorés vocalement et même en mouvement, plus coordonnés que lors de la première passe.

Un pass “bien meilleur”

Certains concurrents de «OT 2020» dans la performance de groupe de la deuxième passe micros du Gala 2

Le manque d’énergie lors du premier micros pass a été une raison pour que les candidats reçoivent une touche des professeurs à l’issue d’une performance de groupe qui, loin de transmettre de bonnes vibrations, était très faible. Un résultat que les garçons ont voulu faire demi-tour, comme ils l’ont démontré dans la performance de groupe de la deuxième passe, dans laquelle ils ont dégagé une plus grande énergie positive selon la chanson et il y avait plus de mouvement en général. Cependant, il y avait encore des choses à peaufiner à ce sujet, alors ils ont commencé à travailler avec Vicky Gómez dès la fin du laissez-passer. “Très bien. Beaucoup mieux cette passe que mercredi, félicitations”, a déclaré Naomi à la fin du rendez-vous, après quoi Gomez a qualifié la passe de “très cool”. “Félicitations parce que vous voyez un changement très intéressant. Vous avez travaillé”, a encouragé le professeur de danse.

