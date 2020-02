Nia et Jesus, chimie pure dans la deuxième passe du micros Gala 6 de ‘OT 2020’

L’après-midi du vendredi 21 février, les concurrents de «OT 2020» ont fait face à la deuxième passe micros du Gala 6. Dans ce document, Anne, Bruno et Flavio jouent leur séjour à l’Académie après que le jury a nommé cinq candidats pour la première fois dans l’édition. De plus, Nia, en tant que favorite du gala précédent, aura l’occasion non seulement d’agir avec Jésus, mais aussi avec l’artiste invitée Estrella Morente.

Jesus et Nia dans le deuxième micros pass du Gala 6 de ‘OT 2020’

Les trois nominés ont été les premiers à agir à nouveau, avec Anne en tête. Le plus jeune de l’Académie Il était beaucoup plus sûr et plus net avec “Unchained Melody”. Cependant, il avait encore un autre niveau vocal à polir pour le gala, bien qu’il soit évident qu’il avait apprécié la performance plus que lors de la passe précédente. Dans le cas de Bruno, le candidat a démontré qu’il se sentait beaucoup plus à l’aise avec “Dernièrement”, avec une énergie plus appropriée au sujet, ce qui lui a permis de démontrer la puissance de sa voix jusqu’à la fin. Pendant ce temps, Flavio avec “C’est la vie”, il a réussi à faire briller sa performance vocale. À cela s’ajoutait un mouvement plus grand et plus réussi d’autre part, en plus d’une amélioration au niveau interprétatif avec laquelle le candidat a conclu plus que satisfait.

Eva et Gèrard ont été les premiers à agir, avec “The Locomotion”, un sujet dont la chorégraphie avait déjà été correctement montrée au premier passage. Cependant, la progression de ce duo était évidente, surtout au niveau du corps, après que Gèrard a réussi à rattraper l’aisance de son partenaire. Le candidat était plus détendu et a clairement indiqué qu’il aimait autant Eva, un ajout auquel s’ajoutait le fait que la voix et la chorégraphie étaient plus contrôlées et intégrées. L’interprétation de “Je ne veux rien” de Hugo, était cette fois plus maîtrisée que dans la première passe, où l’on disait même qu’elle donnait le “sentiment que la chanson vous dépasse”. Le concurrent semblait avoir remédié à ladite pâte, montrant un niveau vocal et corporel plus confortable, bien qu’il doive être libéré davantage dans le deuxième aspect.

“Il y a des gens qui ne connaissent toujours pas les paroles”

Les concurrents juste avant de commencer la performance de groupe dans la deuxième passe micros du Gala 6 de ‘OT 2020’

La performance de Nia et Jesus avec “The Last Night” a laissé un très bon goût, surtout au niveau vocal. Le deuxième était beaucoup plus détendu pendant la performance, résolvant l’un des coups du premier passage, donc sa voix brillait beaucoup plus et se remplissait parfaitement avec celle de son partenaire. De plus, les deux se sont améliorés au niveau interprétatif par rapport à la passe précédente, ce qui n’empêche pas d’apporter certaines améliorations, notamment en termes de mauvaise chorégraphie à laquelle ils sont confrontés, au cours desquels Jésus était moins lâche que Nia. Après eux, ce fut au tour d’Anaju et Maialen, qui étaient chargés de conclure la procédure devant le groupe avec “Avec hauteur”, une performance qui n’avait pas grand-chose à améliorer.

Les deux candidats ont réaffirmé leur pouvoir à la fois vocal et corporel et leur niveau d’interprétation après leur première passe micros réussie, dans une interprétation dans laquelle ils distillaient une énergie incroyable qui promet un grand nombre pour le gala du dimanche 23 février. Cependant, les candidats ne réussissaient pas aussi bien en général dans le groupe, où certains avaient travaillé plus de chorégraphie que d’autres et le long desquels un détail très inquiétant était évident. “Il y a des gens qui ne connaissent toujours pas les paroles”, a reproché Noemí Galera, après quoi il a demandé “Ne prenez pas le groupe comme un gâchis”. Quelques mots que le réalisateur a prononcés après avoir rappelé le fait que le jury pouvait prendre en compte la chanson du groupe lors de l’appréciation, comme cela s’était déjà produit dans le cas de Jésus, dans ce cas en faveur du candidat, lors du gala précédent .

