Nia et Jesus s’embrassent pendant un cours d’interprétation et les fans ouvrent un nouveau dossier

Au-delà de la musique, si quelque chose marque cette édition de ‘OT 2020’ sont les “shippeos” parmi les concurrents. Les adeptes du programme adorent théoriser sur les relations émotionnelles qui se créent à l’Académie. Cependant, il semble que dans ce cas, cela soit beaucoup plus réel qu’on ne l’imaginait, car l’un des participants, Samantha, a raté un commentaire lors de la répétition qui semblait confirmer: “Nous avons tous emmitouflé”.

Nia et Jesus, dans leur essai sur ‘OT 2020’

Après cette bombe, les adeptes du programme ont dû travailler avec leurs compétences de détective et regarder à la loupe tout indice qui révèle les couples qui se sont formés en dehors des limites des caméras. Bien que certains de ces romans aient déjà été découverts, comme celui de Gèrard et Anne Lukin, avec le commentaire de Samantha, tous les participants au concours sont soupçonnés. Pour les fans, il y a déjà un nouveau “shippeo”: Jesús Rendón et Nia Correia.

Les concurrents travaillent ensemble cette semaine pour défendre le thème “La dernière nuit” de Los Panchos au Gala 6 dimanche prochain. Les commentaires sur la chimie entre le couple ont augmenté après avoir été témoin de ce qui s’est passé en classe d’interprétation. Le professeur Ivan Labanda a proposé aux garçons de faire un exercice de confinement tout en interprétant leur chanson.

Le pouvoir d’Iván Labanda

Après le match contre Iván Labanda, les concurrents ont fini par se regarder dans les yeux avant que Nia s’approche de son partenaire et l’embrasse sur les lèvres. Un baiser réciproque de Jésus mais encore plus célébré par les adeptes du programme: “Nia et Jesus shippeo ont commencé comme un petit bateau et maintenant c’est une croisière cinq étoiles. Oui, oui, Nisus est sur la bonne voie”, a commenté l’un des utilisateurs sur Twitter.

