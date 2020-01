Nía, Geniris et Mirela Cabero, le lien surprenant entre «OT», «L’île des tentations» et «Eurojunior»

Le monde est un mouchoir et plus dans le monde des artistes, où bizarre est celui qui n’a jamais croisé de chemin avec un partenaire tout au long de sa carrière. Cependant, cette saison de télévision nous a donné l’une des coïncidences les plus inattendues du petit écran en réunissant deux participants de deux espaces radicalement différents. Deux amis qui, à leur tour, sont des amis d’un autre visage très cher aux spectateurs.

Nía Correia, candidate à l’opération Triunfo 2020, a ébloui le public avec sa version de “I like it” au Gala 0. Il est actuellement s’entraîne à l’Académie de La 1 tandis qu’à Cuatro et Telecinco, son amie Geniris cherche l’amour dans «L’île des tentations».

Geniris, Mirela Cabero et Nia Correia Instagram @mirelaofficial

La Dominicaine a renforcé ses liens avec José, le petit ami d’Adelina, tout en profitant d’une expérience paradisiaque dans son pays, bien qu’elle soit actrice de comédies musicales et Il faisait partie de l’équipe d’Antonio Orozco dans ‘La Voz 3’, éliminé à Las Batallas. Mirela Cabero, troisième sommet de ce triangle, a également participé à cette exposition de talents.

Mirela a fait ses premiers pas à la télévision dans «Eurojunior 2004», où elle a partagé son expérience avec María Isabel et Blas Cantó. À l’âge adulte, elle a tenté de représenter l’Espagne à l’Eurovision en 2007, 2008, 2009 et 2017. Après son arrivée à Las Batallas de ‘La Voz’ dans l’équipe Melendi, Elle a travaillé dans de nombreux spectacles et est actuellement plongée dans la tournée “The Bodyguard”.

Ce que “Le Roi Lion” a rejoint …

En fait Nia, Generis et Mirela ont travaillé ensemble sur la comédie musicale “The Lion King”. Leurs parcours professionnels se sont croisés et ont coïncidé dans des endroits comme Lío Ibiza ou les castings de ‘Factor X’ dans Telecinco, où Nia et Mirela ont tenté leur chance. Les trois ont forgé un grande amitié qui professent dans les réseaux sociaux et ont même collaboré à plusieurs reprises.

Sur YouTube, vous pouvez en trouver des couvertures. Par exemple, tous ensemble ont fait une version de “Friends no, please” pour la chaîne Mirela, tandis que Nia et Geniris ont joint leurs voix dans des chansons comme “Heart bless”, “Espérons qu’il pleut du café” ou “Proposition indécente” , qui se trouve dans le profil du premier. Sur Instagram, il est courant pour eux de partager des photos de voyage dans lesquelles elles n’hésitent pas à exprimer leur amour et à se traiter comme de vraies sœurs.

