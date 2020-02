Nia (‘OT 2020’) fond en larmes et soulage Maialen de ses peurs lors du concours

À l’occasion, participez à l’opération Triumph cela peut être une expérience trop intense pour certains. Il se produit dans toutes les éditions et est le plus normal, car la vivacité de la coexistence dans la maison est ce que tous les triomphes commentent le plus une fois qu’ils quittent le programme. À cette occasion, Nia a connu un ralentissement dans l’après-midi. Il a commencé à penser qu’à un moment donné, tout le monde commencerait à quitter l’académie et l’imaginer a commencé à pleurer.

Nia, Maialen et Flavio dans le dressing

Nia était avec Maialen et Flavio dans le vestiaire, a déclaré en larmes que on ne s’attendait pas à ce que l’expérience soit si intense pour elle, “je ne pensais pas que ça allait être comme une autre nouvelle vie, c’est bizarre.” Maialen a toujours réconforté son amie lui faisant sentir que ses sentiments n’étaient pas exclusifs, “la même chose m’arrive, pour moi c’était un processus, j’y vais pour apprendre et c’est tout” il a commencé à lui dire. “Ensuite, vous arrivez ici et c’est un mensonge, parce que nous sommes enfermés dans une maison avec 15 personnes que vous ne savez rien “, a continué à décrire l’un des sentiments les plus courants dans chaque édition.

Fille, incapable d’arrêter de pleurer et de rire en même temps, il a expliqué ce qu’il ressent le plus pour tout “, c’est un laissez-passer, mais que chaque semaine une personne part… Je veux être tout sauf bien “. Les trois se souviennent qu’avant le début du programme, ils ont vécu quelques jours dans un hôtel et à quel point ils vivaient beau ces jours”, si maintenant je pouvais retourner à l’hôtel, et revenir et revenir de tout revivre, serait comme ça en boucle“Dit Nia avec nostalgie.

Nia est réconfortée par plusieurs compagnons

Tout le monde ressent la même chose

Peu à peu, des camarades ont commencé à arriver dans le vestiaire pour confirmer à Nia que Le sentiment familial est vécu par tout le monde“Quand je sors d’ici, je ne sais pas comment je vais le faire, je ne veux pas partir, Je ne veux pas être chez moi, c’est ma maison“les Canaries ont dit désolé. Une semaine durant laquelle face au gala 5 Nia a travaillé dur pour obtenir ce qu’ils disent ce sera sa meilleure performance à ce jour avec “Run the world (Girls)” de Beyoncé.

.