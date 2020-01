Nia (‘OT 2020’) pleure de consternation de ne pas comprendre ce que “Estefanía!” et Naomi explique ce que c’est

«L’île des tentations» est sans aucun doute devenue la réalité révélatrice de la saison et La lamentation désespérée de Christofer criant “Estefanía!” à plein régime en courant le long de la plage, c’est déjà l’histoire de la télévision en Espagne. Le moment est devenu si viral que certains ont recréé le cri dans un défi original et sont venus à rude épreuve lors du gala des Goya 2020 Awards et du deuxième gala “ OT 2020 ”.

Nia, effondrée dans ‘OT 2020’

Avant d’interpréter leur version de “Guantanamera”, Anaju et Nia ont discuté avec Roberto Leal du déroulement de la semaine et de la préparation de ce thème lorsque un cri du public a dérouté l’hôte et les deux candidats: “Estefanía!”. Anaju et Nia sourirent étrangement et se tournèrent vers le public pour une explication.

Afin de reprendre l’interview et de faire oublier l’interruption aux candidats, Leal a précisé: “C’est que le public regarde la télévision et ces choses arrivent. Elle est Nia.” Lors des évaluations du jury, alors que c’était le tour de Nia, quelqu’un a de nouveau imité le regret du participant de “ L’île des tentations ”, faisant que le candidat reste très inquiet toute la nuit. “Que se passe-t-il avec Estefania? Ils m’ont appelé Estefania et ils m’ont laissé rayé tout le temps”, a déclaré le candidat; mais le présentateur vient de dire qu’il était «long à expliquer».

Des larmes

Après plusieurs heures de confusion et d’inquiétude, Nia a fondu en larmes de consternation à la revue de gala pour ne pas comprendre d’où venait cette expression et pourquoi ils lui ont crié deux fois juste pendant le gala. Noemí Galera a décidé d’ignorer la règle de divulguer des informations de l’étranger pour empêcher Nia de rester inquiète et a expliqué que le cri est devenu viral et qu’il provient d’un autre programme diffusé sur une autre chaîne et que cela n’a rien à voir avec cela.

“Je sentais qu’ils se moquaient de moi”, a avoué Nia.. “Maintenant, je comprends pourquoi ils nous disent que nous ne pouvons parler à personne, parce que n’importe quelle connerie est un monde”, a déclaré plus tard la concurrente en parlant à Maialen et Nick sur la terrasse à quel point elle avait été mauvaise pendant ces heures où Il n’arrêtait pas de tourner la tête.

