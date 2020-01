Nia parle de «L’île des tentations» dans «OT 2020» sans savoir que le «Estefanía! qui a entendu est né là-bas

Nous ne pouvions pas imaginer quand ils ont commencé «OT 2020» et «L’île des tentations», respectivement à La 1 et Mediaset España, que deux de leurs participants allaient être connectés. Nia Correia, du Gestmusic talent show, et Geniris, “tentation” du programme Quartz pour Telecinco et Cuatro, sont très sympathiques et ont même travaillé ensemble. Les deux filles, avec Mirela (‘Eurojunior 2004’, ‘La Voz’ et aspirant à l’Eurovision en 2007, 2008, 2009 et 2017) ont travaillé ensemble dans la célèbre comédie musicale jouée à Madrid “Le Roi Lion”. Pendant tout ce temps ils ont enregistré différentes reprises et ont forgé une amitié qui dure aujourd’hui.

Geniris (‘L’île des tentations’) et Nia (‘OT 2020’)]

Le hasard a fait les formats auxquels Nia et Geniris participent ont coïncidé pendant la période de diffusion et c’est exactement ce que le triomphe a dit à ses camarades de classe lors du dîner du lundi 27 janvier à l’Académie. Elle a expliqué à ses camarades de classe que l’un de ses meilleurs amis “participe à un programme où vous allez avec votre partenaire et ils vous tentent, et ces tentations jouent leur rôle.” Nia leur a expliqué que “Mon meilleur ami était dans ce programme, c’était une tentation, un programme qui est sorti sur une autre chaîne”. La jeune fille a également déclaré à ses partenaires que la réalité “est diffusée en ce moment, pendant que nous le sommes”. Ils n’ont pas hésité à dire que lorsqu’ils quitteraient l’Académie, ils verraient l’espace pour voir comment Geniris avait vécu le programme.

La chose n’était pas là et c’est qu’à côté de Nia était assise Jésus, un autre des triomphes, qui rencontre également un participant de «L’île des tentations». Dans son cas, c’est un ami de Gonzalo Montoya, qui participe à l’espace avec sa petite amie Susana. “Vous souvenez-vous que je vous ai dit que mon ami allait sur un spectacle Four? C’est celui que tu m’as dit que ton ami sortait aussi! Dans les «tentations“, a-t-elle dit à son partenaire, qui a confirmé que c’était bien le format dans lequel Gonzalo était. A ce moment, Bruno, qui était également avec eux, a ensuite dit qu’il connaissait aussi Geniris, ce qui a surpris la les fans du programme, qui dans les réseaux ont clairement indiqué qu’ils ne savaient pas que le garçon était un ami du meilleur ami de Nia.

Après le “Estefanía!” en direct

Ce moment se produit curieusement après le Gala 2 de ‘OT 2020’, tandis que Roberto Leal a interviewé Nia et Anaju, quelqu’un du public a crié “Estefanía!”, le mot qui est devenu viral après que Christofer l’a crié à “L’île des tentations”“. Nia était très inquiète car elle ne comprenait pas la raison de ce cri mais ce que la fille ne pouvait imaginer, c’est que ce mot est né dans le programme auquel participe son amie et elle a pris la parole quelques heures plus tard. Nia ne peut peut-être pas ni imaginer le croisement inattendu entre les formats de deux chaînes différentes dans lesquelles elle est coincée sans le savoir puisque Noemí Galera a seulement expliqué que la phrase était devenue virale “dans un format d’une autre chaîne”, sans préciser son titre.

.