Nicholas Hoult rejoint les deux suites suivantes – / Film

Quelle belle journée pour Nicholas Hoult. La star de la franchise Mad Max: Fury Road et X-Men est la dernière recrue de la série de films Mission: Impossible, avec le cinéaste Christopher McQuarrie et Hoult annonçant conjointement que l’acteur rejoindra le casting des deux Mission: Impossible 7 et Mission: Impossible 8.

Voici comment cela s’est passé sur Instagram ce matin, avec McQuarrie posant une question et Hoult répondant rapidement:

McQuarrie a commenté le post de Hoult, disant: «Les choses ont tendance à s’intensifier à partir de là. Bienvenue à bord. # MI78 »Il rejoint les stars de retour Tom Cruise et Rebecca Ferguson, ainsi que les nouveaux venus Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham.

Pour être très clair: à ce stade, personne n’a la moindre idée de qui pourrait jouer Hoult, ni même de l’intrigue du film. Ma conjecture à outrance: cela impliquera Ethan Hunt de Cruise de faire des cascades sauvages pour tenter de sauver le monde. Mais le libellé de McQuarrie (“vous voulez soulever un petit enfer?”) Me conduit à me demander si Hoult pourrait jouer un nouveau méchant … ou à tout le moins, quelqu’un qui présente des problèmes pour Hunt et son équipe de copains du FMI. Alors que Henry Cavill était aussi imposant qu’une dalle de béton dans Fallout, je peux imaginer Hoult comme un antagoniste moins physique et plus précis. (Mise à jour: Le kit Borys de THR apprend que Hoult jouera bien un méchant.)

Si je devais spéculer sauvagement, je suppose que Hoult pourrait jouer le fils de Solomon Lane, le cerveau terroriste qui est devenu l’ennemi juré d’Ethan Hunt au cours des derniers films. La dernière fois que nous avons vu Lane, il était chargé dans le coffre de la voiture de la White Widow (Vanessa Kirby), censé être transporté en garde à vue au MI-6. Peut-être que la veuve a fini par traverser la CIA et libérer Lane avant le transfert. Ou peut-être que ce prochain film pourrait être sur le fils de Lane essayant de libérer son vieil homme. Encore une fois, la spéculation totale. Mais dernièrement, cette franchise s’est toujours intéressée de plus en plus aux conséquences et à l’héritage – des qualités qu’un personnage comme celui-là pourrait bien représenter.

Hoult a éclaté en 2002 dans About a Boy, et est depuis apparu dans des films comme Clash of the Titans, Warm Bodies, Jack the Giant Slayer, The Favorite, Tolkien (consultez mon interview avec lui ici), et des entrées de franchise comme Mad Max : Fury Road et les derniers films X-Men. Il n’y a pas longtemps, il a perdu le rôle de Bruce Wayne / Batman au profit de Robert Pattinson dans The Batman de Matt Reeves, mais cela devrait être un joli prix de consolation.

Mission: Impossible 7 sort en salles 23 juillet 2021et Mission: Impossible 8 atterrit sur 5 août 2022.

Articles sympas du Web: