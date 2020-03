Nicholas Tucci, acteur de ‘Channel Zero’ et ‘Homeland’, décède à 38 ans

L’acteur Nicholas Tucci est décédé à 38 ans à cause d’une maladie qui n’a pas transcendé par le désir exprès de l’interprète, qui a gardé ces informations confidentielles “afin de continuer à poursuivre ses rêves professionnels et artistiques le plus longtemps possible”, selon son père via une publication sur Facebook.

Tucci est décédé à Smilow Cancer Hospital à New Haven (Connecticut) le 3 mars, comme son père l’a révélé, Alexander, dans une publication partagée via le compte Facebook de l’interprète. Son père a tenu à remercier ses fans pour le soutien qu’ils lui ont apporté au cours de sa carrière professionnelle: “Pour ceux qui ont apprécié le travail de Nick à l’écran et sur scène, merci de reconnaître son talent et d’apprécier ses efforts.”

Le père de Tucci a également consacré de belles paroles aux camarades de classe de son fils dans sa carrière: “Pour tous ceux des communautés du cinéma, de la télévision et du théâtre, merci d’avoir guidé, encouragé et soutenu Nick.”. Alexander Tucci a rappelé que son fils pouvait jouir jusqu’au dernier moment de sa vocation: “L’année dernière, il a pu auditionner, sortir dans un endroit et continuer le travail qu’il aimait tant.”

Carrière prolifique

Tucci est devenu célèbre pour avoir participé à la série d’horreur de Syfy sur «Channel Zero» et pour donner vie à Felix Davison dans le film d’horreur culte “You are next.” Il avait également participé à des fictions très réussies sur la scène audiovisuelle mondiale comme «Homeland» ou «Pose», et sur la scène américaine, comme «The Blacklist» et «Daredevil».

L’acteur avait également fait partie de la distribution d’autres films d’horreur tels que “Long Lost”, “The Wolfenstein: The New Order Games” et “Wolfenstein II: The New Colossus”. Cette année 2020, trois longs métrages sortent auxquels Tucci a participé, qui sont les titres suivants: “Ten Minutes to Midnight”, “Come Home” et “Ballad of a Hustler”.

