Nicholas Tucci, le jeune acteur perd la vie

Nicholas Tucci, l’acteur et star de séries comme Ramy, Pose et d’autres, a perdu la vie mardi, à 38 ans, au Smilow Cancer Hospital de New Heaven, Connecticut, après avoir combattu une maladie non spécifiée, a rapporté Variety.

La malheureuse nouvelle a été publiée par son père via Facebook jusqu’à vendredi, notant que le célèbre a choisi de garder le silence sur sa maladie.

Nick a choisi de garder sa maladie privée afin de pouvoir poursuivre ses rêves professionnels et artistiques aussi longtemps que possible. L’année dernière, il a pu auditionner, se rendre sur place et continuer le travail qu’il aimait tant, a écrit le père de Tucci, Alexander.

Pour ceux d’entre vous dans les milieux du cinéma, de la télévision et du théâtre, merci d’avoir guidé, encouragé et soutenu Nick. Pour ceux d’entre vous qui ont apprécié le travail de Nick à l’écran et sur scène, merci d’avoir reconnu son talent et d’avoir apprécié ses efforts.

Tucci faisait partie de programmes renommés comme Channel Zero, de Syfy; Daredevil, de Netflix; La patrie de Showland; et Quantico, de ABC.

Il a également joué dans le film d’horreur Vous êtes à côté, libéré en 2011, qui suit une famille riche qui part pour un anniversaire en bouche et est attaqué par un groupe d’assassins.

