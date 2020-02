Nick Cannon accuse Eminem d’avoir lancé une pilule dans le rap

Nick Cannon, une fois de plus, s’assoit avec Vlad TV pour discuter de l’influence d’Eminem dans la promotion de la culture de la drogue.



Nick Cannon pourrait être en mesure d’enseigner une masterclass sur Eminem avec la quantité d’analyse qu’il a sur le rappeur Music To Be Murdered. Dans son dernier entretien avec Vlad TV, les deux hommes ont commencé par une discussion autour des autorités fédérales trouvant des drogues et des armes à feu dans l’avion de Lil Wayne avant de passer à la mort de Juice WRLD.

Kevin Winter / .

Finalement, les deux se sont lancés dans la conversation de la culture de la drogue dans le hip-hop. Bien que les rappeurs parlent de drogues depuis des années, Nick Cannon et Vlad ont convenu qu’Em était l’un des premiers rappeurs à “pousser” la pilule dans le jeu de rap. “En fait, son premier CD avait un dessin de pilules cassées en deux”, a ajouté Vlad.

“J’ai idolâtré Snoop. Nous fumons de l’herbe. Toute cette génération de pilules poppin ‘- j’idolâtre E-40. Nous vendons de la drogue, nous ne les prenons pas”, a déclaré Cannon. “Je sais seulement que je dois blâmer les personnes qui contrôlent l’institutionnalisation endoctrinée. Quelqu’un doit nous apporter ce genre de choses. Quelqu’un doit le glorifier pour que nous puissions le faire. Et la seule raison pour laquelle je dis cela est parce que je crois que c’est notre devoir de le changer. “

Nick Cannon, que 50 Cent a récemment surnommé “bébête légendaire”, a énuméré une foule de choses qui devraient être considérées comme cool au lieu de l’utilisation de drogues, telles que l’éducation, l’apprentissage des stocks et l’adoption d’un régime à base de plantes.

Découvrez l’interview complète ci-dessous.

